  • BIST 1.334
  • Altın 467,759
  • Dolar 7,7729
  • Euro 9,2285
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1008 test yapıldı, 3 pozitif vaka

TMT Mücahitler Derneği’nden Eski Başkan Vural Türkmen İçin Başsağlığı Mesajı

» »
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, dernek eski başkanı Vural Türkmen için başsağlığı mesajı yayımladı. 
TMT Mücahitler Derneği’nden Eski Başkan Vural Türkmen İçin Başsağlığı Mesajı

Mesajında, Türkmen’in milli mücadele tarihindeki yerine de yer veren Bora “Değerli dava arkadaşımıza Allah’tan gani gani rahmet, aile efradı ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz” dedi.

600600p22462ednmainimg-tmt-mucahitler-dernegi’nden-eski-baskan-vural-turkmen-icin-bassagligi-mesaji.jpg
Bora’nın mesajı şöyle:
“1961 yılında TMT saflarında Sarı Petek 3’de göreve başladı. 21 Aralık 1963 Akritas Planı uyarınca Rum saldırılarının başlaması üzerine Lefkoşa’nın savunulmasında Kuzey Cephesinde Oğulu ile birlikte yerini aldı.
24 Aralık 1963’de Rumların bugünkü Golden Tulip Oteli’nin yerinde olan Severis Un Fabrikası’na ağır silahlarla mevzi alıp Lefkoşa’yı ateş altına alıp Gönyeli ile irtibatımızı kesmeye çalışmaları üzerine buna karşı Sancakça oluşturulan ekipte görev aldı. 
24 Aralık 1963 ilk akşam saatlerinde Tuncer Hasan, Aziz Güner, Muhip Hüseyin ve Yılmaz Bora’dan oluşturulan özel ekipte yer aldı ve ekibin pusuya düşürülmesi üzerine kendisi ve Yılmaz Bora yaralanırken Tuncer, Aziz ve Muhip Şehit oldu.
28 Aralık 1963’de Türkiye’den gelen iki askeri uçakla Ankara’ya tedavi için gönderilen yaralılar arasında bulundu. O günlerde haberleşmenin kesilmesi üzerine Kıbrıs’ta yaşanan acı olaylar dünya kamuoyuna duyurulamıyordu. Gerek Vural’ın ve gerekse diğer yaralıların sargı bezleri arasına o günlerde basında yer alan olayları ihtiva eden gazeteleri ve özel mesajları Ankara’ya ulaştırdılar.  Bu haberler Türkiye’deki kamuoyunu ayağa kaldırmıştır.
Ankara’da tedavileri tamamlanan yaralıların Kıbrıs’a dönüşlerinde Rumların tevkif edeceği haberi üzerine konu ile yakından ilgilenen o günün bayraktarı Kenan Çoygun Paşa’nın  başarılı müdahalesi ile tedavisi tamamlanan yaralıların 5 Şubat 1964’de güvenlik içerisinde adaya dönmelerini sağladı.
Vural Türkmen bu tarihten sonra Sarı Petek 3’ün 55’inci Bölüğe dönüşmesi üzerine bölüğün 4’üncü  Takım Komutanı oldu.
55’inci Bölük 4’üncü Takım Komutanı iken görevlerinde son derece sorumluluk ve titizlikle yerine getiriyordu. Son derece detaya önem veriyordu. Yaptığımız birçok toplantılarda toplantı sonunda ayrılırken birkaç dakika sonra geriye dönerek “birkaç husus daha var” yaklaşımı ile daima detay üzerinde hassasiyetle durdu ve görevlerini başarı ile sürdürdü. Daha sonra 77’nci Bölük Komutanlığına atandı. O görevini müteakip sivil göreve atanarak Londra’daki temsilciliğimizde Ataşe olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığının Abudabi’deki ilk temsilcisi oldu. 
1974 Mutlu Barış Harekatı’nda seferi kadroda görev yaptı. Uzun süre Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Genel Başkanlığını yaptı. Değerli dava arkadaşımıza Allah’tan gani gani rahmet, aile efradı ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. Ruhu şad mekanı Cennet olsun”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği’nin Öğretmenler Günü Mesajı23 Kasım 2020 Pazartesi 11:37
  • MEKB 24 Kasım Öğretmenler Günü Gündemini Açıkladı23 Kasım 2020 Pazartesi 11:12
  • AKÜN Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Girişimcilik Gününü kutladı23 Kasım 2020 Pazartesi 10:55
  • Flaş İddia: Saray'da yumruklaşma oldu!23 Kasım 2020 Pazartesi 10:40
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 23 Kasım 2020 Pazartesi )23 Kasım 2020 Pazartesi 09:22
  • Kayıp aranıyor, ailesi yerini bildirene 10 Bin TL verecek23 Kasım 2020 Pazartesi 09:14
  • CTP MYK ve PM bu akşam toplanıyor.. Gündem yeni hükümet...23 Kasım 2020 Pazartesi 09:08
  • Meclis bugün toplanıyor23 Kasım 2020 Pazartesi 08:36
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Klasik Otomobil Gezisi törenine katıldı23 Kasım 2020 Pazartesi 08:34
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar23 Kasım 2020 Pazartesi 08:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti