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Toplantı bitti! Asgari ücrette ne oldu?

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, bugün sabah saatlerinde ilk toplantısını gerçekleştirdi fakat herhangi bir sonuca varamadı, Bakan Koral Çağman da yaptığı açıklamada ikinci toplantıda bir sonuca varmayı hedeflediklerini söyledi.
Toplantı bitti! Asgari ücrette ne oldu?

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, bugün sabah saatlerinde ilk toplantısını gerçekleştirdi fakat herhangi bir sonuca varamadı, Bakan Koral Çağman da yaptığı açıklamada ikinci toplantıda bir sonuca varmayı hedeflediklerini söyledi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısı ile 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman başkanlığında toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda; işçi, işveren ve devlet kanadı temsilcileri durumu değerlendirerek, görüş alışverişinde bulundu.

Tarafların görüşlerinin dinlendiği toplantıda, yeni asgari ücretin açlık sınırının altına düşmeyecek şekilde belirlenmesi için fikir birliği oluşturuldu. Yeni Asgari Ücretin belirlenmesi ile ilgili nasıl bir sonuca varılacağı ise, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bir sonraki toplantısında yeniden değerlendirilecek.

 

BAKAN Koral Çağman: “İKİNCİ TOPLANTIDA BİR SONUCA VARMAYI HEDEFLİYORUZ…”

Asgari ücretin Ağustos ayı itibarı ile uygulanır hale gelmesi için masaya oturulduğunu dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, tarafların görüşlerini dinlediklerini, ülke ve çalışma hayatı için olumlu sonuçlar çıkması için çalıştıklarını söyledi. En kısa sürede gerçekleştirilecek ikinci toplantıda da yeni asgari ücreti bir sonuca bağlamayı istediklerini ifade eden Bakan Çağman, asgari ücretin işçi  ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirlenmesi için ortak bir kararda buluşmak istediklerini belirtti.

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