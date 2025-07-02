Toplu Taşıma Master Planı tanıtıldı: Uygulamada otobüslerin güzergah ve saat bilgileri yer alacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Toplu Taşıma Master Planı'nın tamamlandığını ve projenin kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Toplu Taşıma Master Planı projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta yapmış olduğu bir açıklamada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, projenin tamamlandığını ve önümüzdeki haftadan itibaren taşımacılar, üniversiteler, belediyeler, ana muhalefet ve hükümet ortaklarıyla görüşmelerin ardından şirket kurma sürecine geçileceğini belirtmişti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Arıklı'nın, halkı daha fazla bekletmeden modern bir toplu taşıma sistemini hayata geçirmekte kararlı olduğu ifade edildi.

"OTOBÜSLERİN KONUMU İLE GÜZERGAH VE SAAT BİLGİLERİNE KOLAYLIKLA ULAŞILABİLECEK BİR MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİLDİ"

Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bakan Arıklı, toplu taşımanın yaygınlaştırılmasıyla hem artan araç sayısının hem de buna bağlı olarak yükselen trafik kazalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Sistemin mobil uygulama üzerinden takip edilebileceğini belirten Arıklı, otobüslerin konumu ile güzergâh ve saat bilgilerine kolaylıkla ulaşılabileceğini aktardı.

Projenin uygulanmaya hazır hale geldiğini vurgulayan Arıklı, toplu taşıma programını hayata geçireceklerini vurguladı. Ülkedeki araç sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Arıklı, kazaların da aynı oranda arttığını belirtti.

"AYLIK ORTLAMA 2 BİN İLA 2 BİN 500 YENİ ARAÇ TRAFİĞE KATILACAK, YOLLAR MEVCUT TRAFİK YOĞUNLUĞUNU KALDIRAMIYOR"

Yolların mevcut trafik yoğunluğunu kaldıramadığını vurgulayan Arıklı, kapasitenin artırılmasının da kalıcı bir çözüm sunmadığını belirtti. Aylık ortalama 2 bin ila 2 bin 500 yeni aracın trafiğe katıldığını dile getiren Arıklı, bu artış karşısında yalnızca yol genişletmenin yetersiz kalacağını savundu.

Kayıtlı araç sayısının 450 bine dayandığını hatırlatan Arıklı, kazaları önlemenin en etkili yolunun toplu taşımaya geçiş olduğunu ifade etti.

Toplu taşımanın sadece ulaşım değil, yaşam kalitesi açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Arıklı, ekonomik ve sosyal açıdan hayatı kolaylaştırmak için bu sistemi kuracaklarını belirtti.

"TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ TURİST VE ÖĞRENCİLERE ZORLUK ÇIKARIYORDU"

Turizmin ülke geneline yayılması açısından da projenin önemli bir katkı sunacağını söyleyen Arıklı, “Turistler kaldıkları otelden çıkmakta zorlanıyor. Taksi ücretleri çok yüksek, dolmuşlar ise her zaman erişilebilir değil” dedi.

Üniversite öğrencilerinin de ulaşım konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Arıklı, bazı öğrencilerin “Kendimizi hapsedilmiş gibi hissediyoruz" üniversitemizi şeklindeki ifadelerini dile getirdi. Öğrencilerin çoğunun kaldıkları bölge dışında başka yerleri görme fırsatı bulamadığını belirten Arıklı, bu nedenle projenin ülke genelinde büyük önem taşıdığını vurguladı.