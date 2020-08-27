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Töre: Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum kesiminin ortak askeri eğitim tatbikatları yapması asla kabul edilemez

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Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum kesiminin ortak askeri eğitim tatbikatları yapması asla kabul edilemez.
Töre: Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum kesiminin ortak askeri eğitim tatbikatları yapması asla kabul edilemez

Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum kesiminin ortak askeri eğitim tatbikatları yapması asla kabul edilemez.

1959-60 Londra ve Zürih Anlaşmalarına da aykırı olan bu faaliyetlerin gerginliğinin daha da artması üzüntü vericidir. Diyalog yoluyla ortak yol bulunmasını istiyoruz. Bölgemizde savaş istemiyoruz ama Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin haklarını feda edemeyiz. Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum kesiminin maceracı yaklaşımlarına destek veren, ortak olan ülkeler savaşın tetikleyicisi oluyorlar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devamını sağlamak, Türkiye’nin daha etkin ve fiili durumunu kuvvetlendirmek tek seçenek haline gelmiştir.

AB’nin Lider ülkeleri BM daimi konsey üyeleri bu kadar açık bir şekilde Rum ve Yunanlılara destek verirse bize düşen sorumluluk AB’ne ve Birleşmiş Milletler konsey üyelerine güvenmemektir.

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