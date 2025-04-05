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Tosunoğlu: Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacak değilim

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Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu başkanı olduğu dönemle ilgili Savcılığın dosya hazırlayarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sevk ettiği yönünde duyum aldığını açıkladı.
Tosunoğlu: Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacak değilim

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu başkanı olduğu dönemle ilgili Savcılığın dosya hazırlayarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sevk ettiği yönünde duyum aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hasan Tosunoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Savcılığın Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olduğum dönemle ilgili bir dosya hazırladığı ve bunu Cumhuriyet Meclisine sevk ettiği yönünde duyum aldım.

Bundan bir süre önce oğullarımın sahibi olduğu aile şirketi üzerinden alelacele ve acemice bir karalama operasyonu devreye sokulmuştu. Anladığım kadarıyla şimdi de Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olduğum dönemle ilgili gerçeklikten uzak iddialarla yeni bir girişim başlatıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı olduğum dönemle ilgili olarak daha önce benim talebimle başlatılıp tamamlanmış bir polis soruşturması zaten vardı. Sonuçta görev süremle ilgili herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

Şimdi telaşla yeni bir dosya hazırlandığı anlaşılmaktadır. Hiçbir şekilde benim bilgi ve ifademe başvurulmadan, tek taraflı ve tuhaf bir süreç işletildiği görülmektedir.

Bugüne dek üstlendiğim hiçbir kamusal görevde, halka hizmet dışında bir motivasyonla hareket etmedim. Hayatımın hiçbir dönemiyle ilgili olarak veremeyeceğim hesabım yoktur.

Milletvekilliğinin ya da dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacak birisi değilim. Benim zırhım masumiyetim; sığınacağım yerse hukuktur.

Yaşadıklarım ve tanık olduklarım, benim açımdan hazmedilir olmaktan çıkmıştır. Milletvekilliğini hiçbir zaman amaç olarak görmedim. Unvanlar ve mevkiler amaç değil sadece araçtır. Hayatta asla vazgeçmeyeceğim şeylerin başında haysiyetim ve onurum vardır.

Alnım açık, vicdanım rahattır. Herkes bilsin ki gerçeklerin ortaya çıkması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için mücadeleye hazırım.”

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