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Tozlu hava etkili oluyor

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Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınması beklenen toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği oluşturabileceği uyarısında bulundu.
Tozlu hava etkili oluyor

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınması beklenen toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Daire tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 00.00’dan başlayarak yarın saat 23.59’a kadar süreceği öngörülen toz taşınımının özellikle toza karşı hassasiyeti olan vatandaşları olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında toz zerreciklerinin hava kalitesini düşürmesinin beklendiği, bu nedenle kronik solunum rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere, risk grubundaki bireylerin gerekli tedbirleri almalarının önem taşıdığı ifade edildi.

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