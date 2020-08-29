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Tözün Tunalı: "Okul yapımı pandemi hastanesi kadar önemlidir"

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DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, devlet okulu yapımı ve devlet okullarının güçlendirilmesinin Pandemi Hastanesi kadar acil ve gerekli olduğunu kaydetti.
Tözün Tunalı: "Okul yapımı pandemi hastanesi kadar önemlidir"

DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, devlet okulu yapımı ve devlet okullarının güçlendirilmesinin Pandemi Hastanesi kadar acil ve gerekli olduğunu kaydetti.

Tunalı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını, bu konuda hemen tüm okullara yapılacak kayıtlar doğrultusunda tesbitler yapıp, acilen çalışma başlatmaya çağırdı.

Tözün Tunalı yazılı açıklamasında, pandemi döneminden sonra ülkede yaşanan sağlık ve ekonomik
krizin eğitimi de vurduğuna işaret etti.

Yıllarca eğitimde güclü bir konumda olan devlet okullarının hükümetlerin izlediğini savunduğu yanlış eğitim politikalarından dolayı ve eğitimdeki yeterli düzeye ulaşılamamasından dolayı ailelerin çocuklarını özel okullara vermeyi tercih ettiklerini ifade eden Tunalı, şöyle devam etti:

“Özellikle pandemi döneminde alım gücü her geçen gün düşüyor. KKTC nüfusunun artması nedeniyle okul ihtiyacının da arttığı görülürken, hükümetin bu konuda adım atmadığını hayretle izlemekteyiz.

Okulların henüz daha açılma tarihi netleşmezken özel okul sahipleri velilerden sadece online eğitim için hiçbir indirime gitmeyerek aylık ücretleri istiyorlar. Hükümetin bu konuda özel okulların bu tutumunu denetleyerek vatandaşın bu ortamda yanında yer alması gerekliliğine inanıyoruz.

Maddi olanaksızlıklardan dolayı özel okullardan devlet okullarına geri dönüş yapmak isteyen binlerce çocuğumuzun okulların açılması durumunda okula gidemeyecek duruma gelineceğini gösteriyor. Hükümet şimdiden bu konuda tedbir alamazsa ülkede büyük kaos yaşanacağı açıktır.”

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