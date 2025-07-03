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Trafiğe bir can daha...

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Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan HASAN KEBAPCI hayatını kaybetti.
Trafiğe bir can daha...

16.06.2025 tarihinde, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 16-17’inci kilometreleri arasında, Bahçeler Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan PM 439 plakalı  araç sürücüsü  HASAN KEBAPCI (E-69), tedavi görmekte olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 02.07.2025 tarihinde saat 17:00’de yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

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