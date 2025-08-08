Trafik cezalarında dolandırıcılık

Bakan Arıklı, “Bir gazetemize giden ihbara göre; bazı dolandırıcılar çeşitli telefonlara mesaj atarak, “şu trafik suçunu işlediniz Şu kadar cezaya çarptırıldınız. Cezanızı şu hesaba ödeyiniz” demektedirler” dedi.

Arıklı, yapay zeka destekli kameraların henüz faaliyete geçmediğini vurgulayarak, “Faaliyete geçtiğinde de belli bir süre sadece sürat limiti aşımından dolayı meydana gelen cezaları işleme konulacak, diğer ihlaller için önce uyarıcı ihbarlar telefonlara gönderilecek daha sonra da Bakanlar Kurulumuzun vereceği bir kararla diğer cezalarda uygulamaya konulacaktır” açıklamasını yaptı.