  • BIST 10352.99
  • Altın 4285.058
  • Dolar 40.06
  • Euro 47.1196
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Trafik cezalarından elde edilen gelir, yol ve trafik hizmetine harcanacak

» »
Trafik cezalarından elde edilen gelirlerin yol ve trafik hizmetlerine harcanmasını düzenleyen Yol ve Trafik Suçlarının Dav Asız Halli ve Ceza Puanı Yasası yürürlüğe girdi.
Trafik cezalarından elde edilen gelir, yol ve trafik hizmetine harcanacak

Cumhuriyet Meclisi’nden oy birliğiyle kabul edildikten sonra dünkü Resmi Gazetede yayımlanan yasa uyarınca sabit para cezasına neden olan trafik suçu hangi belediye hudutları içinde işlenmişse ceza miktarı ilgili belediyeye aktarılacak.

Sabit radarlardan elde edilen gelirin yüzde 15’i Polis Genel Müdürlüğü’ne, yüzde 15’i Karayolları Dairesi’ne, yüzde 20’si Trafik Dairesi’ne, yüzde 20’si İçişleri Bakanlığı’nın yönetim hizmetleri altındaki kaleme, yüzde 30’u da devlet bütçesine kaydedilecek.

-Belediyelere kaynak

Sabit para cezasına neden olan trafik suçu hangi belediye hudutları içinde işlenmişse ceza miktarı ilgili belediyeye aktarılacak ; bir kat artırılmış sabit para cezaları ve sair cezalar ise devlet bütçesindeki ilgili kaleme yatırılacak. Belediyeler, mali yıl içinde tahsil edilen sabit para cezalarını, sadece bu yasa amaçları için kullanabilecek.

-Sabit radarlar ve elektronik denetim sistemiyle tespit edilen suçlar

Sabit görüntülü radar sistemiyle elektronik denetim sistemi cihazlarıyla tespit edilen trafik suçlarından tahsil edilen sabit para cezalarıyla bunlara ilişkin bir kat artırılmış sabit para cezaları ve sair cezalar da devlet bütçesinde açılacak ilgili kaleme gelir olarak kaydedilecek.

Polis Genel Müdürlüğü kalemindeki para teknik, teçhizat ve araç gereç alımlarıyla söz konusu araçların servisi, bakımı ve onarımı; bina yapımı, bakım ve onarımı için kullanılacak.

Karayolları Dairesi’ndeki kalem yol güvenliği, oto korkuluk, aydınlatma, yatay dikey işaret çizgilendirmeleriyle levha alım, yapım, bakım ve onarımında harcanacak.  

İçişleri Bakanlığı’nın yönetim hizmetleri altındaki kalem de Karayolları Dairesi’nin yetkisi altındaki yolların belediyeler tarafından peyzaj düzenlemesi ve temizlenmesi için kullanılacak.

Trafik Dairesi’ne aktarılacak kalemle sabit görüntülü radarlar alınacak, elektronik denetim sistemiyle  ilgili cezaların dağıtım ihalesi gerçekleştirilecek, alt yapı, bakım, onarım ve servis yapılacak. Trafik Dairesi’ndeki kalem, Trafik Eğitim Parkı için de kullanılacak.

-2025 yılı için düzenleme

Öte yandan sabit görüntülü radar cezalarından tahsil edilen 2025 Mali Yılı Merkez Devlet Yönetim Bütçe Yasası’nda öngörülen gelir kalemleri üzerinden gelir dağılımının yüzde 50’si Polis Genel Müdürlüğü’ne, yüzde 20’si Karayolları Dairesi’ne, yüzde 15’i Trafik Dairesi’ne ve yüzde 15’i de devlet bütçesine kaydedilecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İş Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı10 Temmuz 2025 Perşembe 12:36
  • İş Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı10 Temmuz 2025 Perşembe 12:36
  • Acı haber... 39 yaşında hayatını kaybetti10 Temmuz 2025 Perşembe 12:22
  • Memur-Sen: Geçim Mücadelesinde Asgari Ücretlinin Yanındayız10 Temmuz 2025 Perşembe 11:52
  • KTÖS, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı: Okulları ve kadrolarını Eylüle kadar hazırlayın10 Temmuz 2025 Perşembe 11:16
  • Erhürman: Şener Levent’in iadesi hukuken mümkün değil10 Temmuz 2025 Perşembe 11:04
  • Ataoğlu ile Nağıyev Ankara’da bir araya geldi: KKTC'nin tanıtımı için ortak adımlar10 Temmuz 2025 Perşembe 10:43
  • Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam!10 Temmuz 2025 Perşembe 10:40
  • Tufan Erhürman: Tarihte ilk kez bir Cumhurbaşkanlığı dönemi, sıfır müzakere ile geçti09 Temmuz 2025 Çarşamba 18:46
  • Üstel: Hedefimiz Engelsiz Yaşam Evi'ni yatılı hale getirmektir09 Temmuz 2025 Çarşamba 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti