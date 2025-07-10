Trafik cezalarından elde edilen gelir, yol ve trafik hizmetine harcanacak

Trafik cezalarından elde edilen gelirlerin yol ve trafik hizmetlerine harcanmasını düzenleyen Yol ve Trafik Suçlarının Dav Asız Halli ve Ceza Puanı Yasası yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet Meclisi’nden oy birliğiyle kabul edildikten sonra dünkü Resmi Gazetede yayımlanan yasa uyarınca sabit para cezasına neden olan trafik suçu hangi belediye hudutları içinde işlenmişse ceza miktarı ilgili belediyeye aktarılacak.

Sabit radarlardan elde edilen gelirin yüzde 15’i Polis Genel Müdürlüğü’ne, yüzde 15’i Karayolları Dairesi’ne, yüzde 20’si Trafik Dairesi’ne, yüzde 20’si İçişleri Bakanlığı’nın yönetim hizmetleri altındaki kaleme, yüzde 30’u da devlet bütçesine kaydedilecek.

-Belediyelere kaynak

Sabit para cezasına neden olan trafik suçu hangi belediye hudutları içinde işlenmişse ceza miktarı ilgili belediyeye aktarılacak ; bir kat artırılmış sabit para cezaları ve sair cezalar ise devlet bütçesindeki ilgili kaleme yatırılacak. Belediyeler, mali yıl içinde tahsil edilen sabit para cezalarını, sadece bu yasa amaçları için kullanabilecek.

-Sabit radarlar ve elektronik denetim sistemiyle tespit edilen suçlar

Sabit görüntülü radar sistemiyle elektronik denetim sistemi cihazlarıyla tespit edilen trafik suçlarından tahsil edilen sabit para cezalarıyla bunlara ilişkin bir kat artırılmış sabit para cezaları ve sair cezalar da devlet bütçesinde açılacak ilgili kaleme gelir olarak kaydedilecek.

Polis Genel Müdürlüğü kalemindeki para teknik, teçhizat ve araç gereç alımlarıyla söz konusu araçların servisi, bakımı ve onarımı; bina yapımı, bakım ve onarımı için kullanılacak.

Karayolları Dairesi’ndeki kalem yol güvenliği, oto korkuluk, aydınlatma, yatay dikey işaret çizgilendirmeleriyle levha alım, yapım, bakım ve onarımında harcanacak.

İçişleri Bakanlığı’nın yönetim hizmetleri altındaki kalem de Karayolları Dairesi’nin yetkisi altındaki yolların belediyeler tarafından peyzaj düzenlemesi ve temizlenmesi için kullanılacak.

Trafik Dairesi’ne aktarılacak kalemle sabit görüntülü radarlar alınacak, elektronik denetim sistemiyle ilgili cezaların dağıtım ihalesi gerçekleştirilecek, alt yapı, bakım, onarım ve servis yapılacak. Trafik Dairesi’ndeki kalem, Trafik Eğitim Parkı için de kullanılacak.

-2025 yılı için düzenleme

Öte yandan sabit görüntülü radar cezalarından tahsil edilen 2025 Mali Yılı Merkez Devlet Yönetim Bütçe Yasası’nda öngörülen gelir kalemleri üzerinden gelir dağılımının yüzde 50’si Polis Genel Müdürlüğü’ne, yüzde 20’si Karayolları Dairesi’ne, yüzde 15’i Trafik Dairesi’ne ve yüzde 15’i de devlet bütçesine kaydedilecek.