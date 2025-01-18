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Trafik denetimleri... 39 Araç daha trafikten men edildi!

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Son yapılan trafik denetimlerinde 39 araç daha trafikten men edildi.
Trafik denetimleri... 39 Araç daha trafikten men edildi!

17-18 Ocak 2025 tarihleri arasında, 20.00 - 02.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.      

Lefkoşa’da Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1675 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 74’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 87’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 387 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 13 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de  Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1075 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 128’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 215 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 26 araç ise trafikten men edilmiştir.

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