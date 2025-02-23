  • BIST 9602.16
  • Altın 3440.779
  • Dolar 36.4087
  • Euro 38.1115
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAFilistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum

Trafik denetimlerinde 274 sürücüye rapor, 22 araca trafikten men

» »
Trafik denetimlerinde 274 sürücüye rapor, 22 araca trafikten men
Trafik denetimlerinde 274 sürücüye rapor, 22 araca trafikten men

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin ülke genelinde dün yaptığı trafik denetimlerinde, kontrol edilen toplam 1,444 araç sürücüsünden 274’ü, çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarında sürat yine başı çekerken, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak da ikinci sırada yer alıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“159’u yasal hız sınırı üzerinde süratli, 12’si seyrüsefer ruhsatsız, 10’u alkollü içki tesiri altında, 6’sı emniyet kemeri takmadan, 4’ü muayenesiz, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si trafik levha ve işaretlerine uymamak ve 56’sı diğer trafik suçları.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Karma evliliklerde yurttaşlık için karar zamanı22 Şubat 2025 Cumartesi 11:59
  • Eda Hançer Akkor'un istinaf davası Rum basınında22 Şubat 2025 Cumartesi 11:58
  • Arıklı: Havaların önümüzdeki günlerde düzelmesiyle seferlerin normale dönmesini umut ediyoruz22 Şubat 2025 Cumartesi 11:57
  • DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev değişikliği gerçekleşti22 Şubat 2025 Cumartesi 11:55
  • 22 Şubat Dünya İzcilik Günü İnce: İzcilik ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz22 Şubat 2025 Cumartesi 10:49
  • Denizlerde Batı Taurus'ta fırtınanın devam etmesi bekleniyor22 Şubat 2025 Cumartesi 10:13
  • Sentetik Biyoloji, Sağlıktan Tarıma Her Alanda Devrim Yaratacak!21 Şubat 2025 Cuma 16:08
  • Bazıları iptal edildi21 Şubat 2025 Cuma 15:54
  • İthal elma ve yerli çilekte limit üstü kalıntı!21 Şubat 2025 Cuma 15:54
  • Tatar: Ormanlık alan oranını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz21 Şubat 2025 Cuma 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti