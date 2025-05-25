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Trafik denetimlerinde 289 sürücü rapor edildi

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Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde bin 648 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 289 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 23 araç ise trafikten men edildi.
Trafik denetimlerinde 289 sürücü rapor edildi

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“151’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i kamu taşıma işletme izinsiz (T izni) araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 83’ü diğer trafik suçları”

-Girne’de kaza 

Öte yandan, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda dün meydana gelen trafik kazasında araç devrildi. 

31 yaşındaki Natalia Ivanovna Khabrova yönetimindeki PE 326 plakalı çift kabin araç ile Girne istikametine doğru seyir halindeyken sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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