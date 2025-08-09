  • BIST 10972.63
  • Altın 4443.862
  • Dolar 40.6565
  • Euro 47.3647
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Trafik denetimlerinde 350 sürücü rapor edildi, 57 araç trafikten men edildi

» »
Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 350 sürücü rapor edildi. Sürat, rapor edilen suçlar arasında ilk, alkollü araç kullanmak ikinci sırada yer aldı.
Trafik denetimlerinde 350 sürücü rapor edildi, 57 araç trafikten men edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, trafik ekiplerinin denetimlerinde kontrol edilen toplam 2 bin 150 sürücünün 350’si rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 57 araç trafikten men edilirken, iki sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin;142’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 43’ü alkollü, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız, 12’si emniyet kemeri takmadan, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 2’si seyir halinde trafik levha ve işaretlerine, 1’i trafik ışıklarına, 1’i polisin dur emrine uymamak, 1’i A işletme izni hilafına araç kullanmaktan ceza aldı.

120 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ziya Öztürkler: Geleceğimiz, Türk dünyasının ortak hedefleri doğrultusunda inşa ediliyor09 Ağustos 2025 Cumartesi 10:09
  • Ekonomi tamamen çökecektir08 Ağustos 2025 Cuma 20:47
  • İşte elektrik kesintilerinin devam ettiği bölgeler!08 Ağustos 2025 Cuma 20:37
  • Trafik cezalarında dolandırıcılık08 Ağustos 2025 Cuma 20:36
  • İş kazasında ağır yaralanan 33 yaşındaki işçi hayatını kaybetti!08 Ağustos 2025 Cuma 20:33
  • KIB-TEK yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle özür diledi08 Ağustos 2025 Cuma 20:32
  • Hatice İntaç yazdı... "Toplumsal Çöküşümüzün Seyrine Daldık"08 Ağustos 2025 Cuma 08:48
  • Polis nakilleri gerçekleşti07 Ağustos 2025 Perşembe 18:58
  • Akıllı sinyalizasyon sistemi devrede!07 Ağustos 2025 Perşembe 16:58
  • Hasan Kahvecioğlu’ndan "Akıllı Kameralara" Sert Tepki: “Milli Servet Heba Ediliyor, Algı Operasyonu Sürüyor!”07 Ağustos 2025 Perşembe 16:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti