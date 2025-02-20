Trafik Denetimlerinde 422 Sürücüye Yasal İşlem!

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1.762 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 422 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 3 sürücü tutuklandı ve 32 araç trafikten men edildi.
En Çok Hız ve Cep Telefonu Kullanımı İhlal Edildi
Tespit edilen trafik suçları arasında en fazla ihlal edilen kurallar şu şekilde sıralandı:
- 163 sürücü yasal hız sınırını aştı.
- 74 sürücü seyir halinde cep telefonu kullandı.
- 15 sürücü alkollü araç kullandı.
- 15 sürücü emniyet kemeri takmadı.
- 11 sürücü seyrüsefersiz araç kullandı.
- 8 sürücü muayenesiz araç kullandı.
- 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı.
- 2 sürücü sigortasız araç kullandı.
- 3 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymadı.
- 129 sürücü ise diğer trafik kurallarını ihlal etti.
Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.