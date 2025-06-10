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Trafik Kazası Sonrası Dehşet: Sürücüyü Darp Edip Elini Kırdılar

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Ercan Havalimanı yakınlarında meydana gelen trafik kazasının ardından beş kişi, sürücüyü ciddi şekilde darp ederek sağ elinin kırılmasına neden oldu.
Trafik Kazası Sonrası Dehşet: Sürücüyü Darp Edip Elini Kırdılar

09 Haziran 2025 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Ercan Havalimanı Çemberi civarında meydana gelen trafik kazasının ardından şoke edici bir olay yaşandı.

Kazada, İ.Ü. (E-40) yönetimindeki araca başka bir aracın çarpması sonucu taraflar arasında tartışma çıktı. Kazanın ardından, diğer araçta yolcu olarak bulunan E.G. (E-53), E.G. (E-36), H.K. (E-46), F.Ö. (E-49) ve V.G. (E-45), kaza sonucu hayatlarının tehlikeye atıldığını öne sürerek, İ.Ü.’ye fiziksel saldırıda bulundu.

Beş kişinin ortak saldırısı sonucu İ.Ü.’nün vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ciddi şekilde yaralandığı, özellikle de sağ elinin kırıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak adı geçen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı ve polis soruşturması devam ediyor.

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