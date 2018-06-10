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Trump ve Kim zirve için Singapur'da

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ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un zirve düzenleyecekleri Singapur'a gitti. Liderlerin Singapur'a ulaşmasıyla birlikte gözler Salı günü yapılacak zirveye çevrildi.
Trump ve Kim zirve için Singapur'da

Singapur medyasında ye alan haberlere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı tarihi zirve için Singapur'a ulaştı. Straits Times adlı haber portalı, Çin Havayolları'na ait Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u taşıyan uçağın Singapur Changi Havalimanı'na indiğini bildirdi. Kim'i Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan karşıladı. Kim'den kısa bir süre sonra ise ABD Başkanı Donald Trump Singapur'a vardı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü bir araya gelmesi bekleniyor. Zirvenin gerçekleşmesi halinde ilk kez bir ABD başkanı ile Kuzey Kore ile lideri görüşmüş olacak.

Kuzey Kore lideri, Trump'la yapacağı görüşme öncesinde Singapur Başbakanı Lee Hsian Loong'la bir araya gelecek. Trump ise pazartesi günü Lee ile görüşecek.

Kim Jong Un buluşma öncesinde yaptığı açıklamada Trump’la uzlaşma sağlama konusunda umutlu konuştu. Trump ise G7 Zirvesi nedeniyle gittiği Kanada'da Kim'in halkı için olumlu sonuçlar elde etmek istediğine emin olduğunu söyledi. Trump ayrıca Kore yarımadasının nükleer silahlardan arınması gerektiğini belirterek, gezisini "barış misyonu" olarak tanımladı. Trump ayrıca görüşme ile dünya ve Kuzey Kore için en iyi sonuca ulaşma şansına sahip olduklarını söyleyerek, bu önemli fırsatın ziyan edilmeyeceğini hissettiğini belirtti.

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sona erdirmesi halinde ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların gevşetilebileceğini belirtmişti. 

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