T&T, KKTC hazinesine 306 milyon 356 bin 590 TL ödeme yaptı

Ercan Devlet Havalimanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi gereği, T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketi kamuya olan mali yükümlülüklerini kesintisiz olarak yerine getirmeye devam ediyor.

Kıbrıs’ın hacim itibariyle en büyük, çağdaş, son teknoloji ile donatılmış, geniş alanları ile Kıbrıs Türk halkına ve yolculara en iyi hizmti vermek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Ercan Havalimanı’nın işletmecisi T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited, bugün 2025 yılı 2’nci dönem (Nisan- Mayıs- Haziran) 3 aylık KDV dahil Ciro payı olarak, Maliye Bakanlığı’na 306 milyon 356 bin 590 Türk Liralık ödeme gerçekleştirdi.

T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, sözleşme gereği şirket olarak KKTC Devletine bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ifade etti.

Ercan Havalimanı’nda yolcu ve uçak trafiğinin yüzde 20’nin üzerinde arttığını kaydeden Turanlı, havalimanından elde edilen gelirin yüzde 56’sının ciro payı olarak KDV’siyle birlikte yılda dört kez KKTC Maliyesi’ne ödendiğini ve kamu maliyesi ile ekonomiye büyük katkı sağladığını belirtti.

Havalimanlarının ekonomik etkisinin sadece doğrudan elde edilen gelirle sınırlı olmadığını ifade eden Turanlı, “Havalimanları, sadece ulaşım altyapısı değil, aynı zamanda ticaretin ve turizmin önemli merkezleridir. Bu iki sektördeki büyüme, aynı zamanda istihdam yaratma, yerel ekonomilere katkı sağlama ve turizmin artmasına yardımcı olma gibi dolaylı etkiler de doğurur” dedi.

Turanlı, Taşyapı olarak Kıbrıs Türk halkına yaraşır, gelecek nesillere miras bırakabilecek büyük projeleri hayata geçirmek için tüm güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.