  • BIST 10358.46
  • Altın 4336.126
  • Dolar 40.1706
  • Euro 47.0595
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

T&T, KKTC hazinesine 306 milyon 356 bin 590 TL ödeme yaptı

» »
Ercan Devlet Havalimanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi gereği, T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketi kamuya olan mali yükümlülüklerini kesintisiz olarak yerine getirmeye devam ediyor.
T&T, KKTC hazinesine 306 milyon 356 bin 590 TL ödeme yaptı

Kıbrıs’ın hacim itibariyle en büyük, çağdaş, son teknoloji ile donatılmış, geniş alanları ile Kıbrıs Türk halkına ve yolculara en iyi hizmti vermek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Ercan Havalimanı’nın işletmecisi T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited, bugün 2025 yılı 2’nci dönem (Nisan- Mayıs- Haziran) 3 aylık KDV dahil Ciro payı olarak, Maliye Bakanlığı’na 306 milyon 356 bin 590 Türk Liralık ödeme gerçekleştirdi.

   T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, sözleşme gereği şirket olarak KKTC Devletine bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ifade etti.

   Ercan Havalimanı’nda yolcu ve uçak trafiğinin yüzde 20’nin üzerinde arttığını  kaydeden Turanlı, havalimanından elde edilen gelirin yüzde 56’sının ciro payı olarak KDV’siyle birlikte yılda dört kez KKTC Maliyesi’ne ödendiğini ve kamu maliyesi ile ekonomiye büyük katkı sağladığını belirtti.

   Havalimanlarının ekonomik etkisinin sadece doğrudan elde edilen gelirle sınırlı olmadığını ifade eden Turanlı, “Havalimanları, sadece ulaşım altyapısı değil, aynı zamanda ticaretin ve turizmin önemli merkezleridir. Bu iki sektördeki büyüme, aynı zamanda istihdam yaratma, yerel ekonomilere katkı sağlama ve turizmin artmasına yardımcı olma gibi dolaylı etkiler de doğurur” dedi.

   Turanlı, Taşyapı olarak Kıbrıs Türk halkına yaraşır, gelecek nesillere miras bırakabilecek büyük projeleri hayata geçirmek için tüm güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Fiber Dönüşüm Protokolü”... Projeye, 100 milyon doların üzerinde yatırım yapılacak11 Temmuz 2025 Cuma 15:49
  • Çavuş: Destekler zamanında ödendi, ödenmeye devam edecek11 Temmuz 2025 Cuma 15:32
  • Boğulma tehlikesi geçiren kadın, yoğun bakımda!11 Temmuz 2025 Cuma 15:22
  • Gümrüğe beyan edilmeyen alkol ve sigaralarla yakalandı: 195 bin TL para cezası11 Temmuz 2025 Cuma 15:17
  • Ölüm sebepleri açıklandı11 Temmuz 2025 Cuma 15:02
  • Üstel, "Fiber Dönüşüm Protokolü" tanıtımında konuştu: KKTC, dünyada bilişim adası olarak anılacak11 Temmuz 2025 Cuma 14:58
  • Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 24 metrelik uçuruma yuvarlandı!11 Temmuz 2025 Cuma 14:55
  • HÜR-İŞ, İhtiyat Sandığı Dairesi önünde sert açıklama11 Temmuz 2025 Cuma 14:44
  • Hem kaçak hem dolandırıcı! 30 bin dolar vurdu...11 Temmuz 2025 Cuma 14:36
  • Şirketin dolarlarını çaldı!11 Temmuz 2025 Cuma 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti