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Tufan Erhürman: Bilgi iyidir, tartışmayı hamasetten, boş konuşmadan koparır, anlamlı kılar

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 1974'teki liderlerin federasyon çözümüne dair sözlerine atıfta bulunarak, Kıbrıs sorununun anlamlı şekilde tartışılması gerektiğini vurguladı.
Tufan Erhürman: Bilgi iyidir, tartışmayı hamasetten, boş konuşmadan koparır, anlamlı kılar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bilgi iyidir... Tartışmayı hamasetten, boş konuşmadan koparır, anlamlı kılar” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Dün, 1 Şubat 1974 tarihinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in, TBMM'de yaptığı hükumet programı sunuş konuşmasında, "eşit egemenlik" ve "federatif sistem" üzerine söylediklerini paylaşmıştım.

Gece, Derviş Manizade'nin 1975 yılında basılmış "Kıbrıs -Dün, Bugün, Yarın-" adlı kitabını karıştırırken, 206. sayfada, Makarios'un 4 Şubat 1974 tarihli (yani Ecevit'in konuşmasından üç gün sonra) gazetelerde yer alan aşağıdaki konuşmasına da rastladım:

"Türk Hükumeti ve Kıbrıs Türk Liderliği Kıbrıs sorununun federatif bir çözüm şekline bağlanması amacını gütmektedir. Pratikte bu imkansızdır. Çünkü Kıbrıs'ta federasyona uygun şartlar yoktur. Böyle bir çözüm şekli halkın ezici çoğunluğu (Rum toplumu) için asla kabule şayan değildir. Bu çözüm şekli Üniter Devlet kavramını baltaladıktan başka Türk taksim planlarını ileri götürecektir. Sorunun ayrıntılarına girmeksizin şunu belirtmek isterim ki, eğer Kıbrıs Türk Liderliği bu mantık dışı tutumunda direnirse görüşmeler çıkmaza girer. Sağ duyunun ve iyi niyetin hakim olmasını umarım". (Kitap'tan aynen aldım).

Federasyon Rumların bizi asimile etmek, azınlığa düşürmek için öne sürdüğü bir plan mı, bir "Türk tezi" mi gibi sorular çerçevesinde yürütülmeye çalışan tartışmalara bir katkı olsun diye paylaşmak istedim.
Bilgi iyidir... Tartışmayı hamasetten, boş konuşmadan koparır, anlamlı kılar” 

 

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