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Tufan Erhürman: Bu ülke, “yönetenler” tarafından yaşanılmaz hale getirildi

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 17 madde sıralayarak, 'gerçek gündemin' bunlar olduğunu belirtti, "Bu ülke, “yönetenler” tarafından yaşanılmaz hale getirildi" dedi.
Tufan Erhürman: Bu ülke, “yönetenler” tarafından yaşanılmaz hale getirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Gerçek Gündem’ başlığı altında 17 madde sıraladı.

CTP Lideri Erhürman, “Saçma sapan gündemlere, içi boş laflara, ezberlere, “yaratıcı sürpriz yumurtalara”, böl ve yönet taktiklerine, artistik faaliyetlere, egolara, hırslara harcayacak zaman yok” ifadelerini kullandı.

Sıraladığı 17 maddeye dikkat çeken Tufan Erhürman, “Var olmak, var oluşumuzu güvence altına almak, bu ülkede öngörülebilirliği sağlamak, çocuklarımızın yaşamak, geleceklerini kurmak isteyecekleri bir ülke yaratmak için, akla, demokrasiye, çalışmaya, liyakate, bu ülkenin yetişmiş insan gücünün doğru bir organizasyonla hiç vakit kaybetmeksizin devreye sokulmasına, bu ülkeyi, bu halkın iradesiyle, birlikte yönetmeye ihtiyaç var” dedi.

Erhürman, “Bu ülke, “yönetenler” tarafından yaşanılmaz hale getirildi. Çocuklarımıza yaşanılır bir ülke bırakmak, onları dünyayla buluşturmak boynumuzun borcudur” değerlendirmesini de yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın sıraladığı 17 madde ise şöyle:

“1. Mülkiyet konusu ile ilgili davalar, tutuklamalar, mahkumiyetler havada uçuşuyor.

2. Bu halkın uluslararası alandaki en büyük başarılarından biri olan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkili bir iç hukuk yolu olup olmadığı uluslararası alanda ciddi bir tartışma konusu haline getirildi.

3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden, kısa bir süre içerisinde Taşınmaz Mal Komisyonu bağlamında Maraş ile ilgili kritik bir karar bekleniyor.

4. “Kıbrıslı Rum Liderliği siyasi eşitlik/federasyon istemiyor” saptamasından hareketle (sanki bizim tezlerimiz Kıbrıs Rum Liderliği’nin istediklerine/istemediklerine bağlı olmalıymış gibi), dünyada “çözümsüzlük çözümdür” diye yorumlanan, kabul görmeyen, dünyayı bırakın, savunanların bile gerçekleşeceğine inanmadığı bir “çözüm formülü” ortaya atıldı.

5. Kıbrıs Türk halkı dünyadan yalıtıldı, yalnızlaştırıldı. Uluslararası alanda her gün biraz daha görünmez hale gelme ve elde ettiği kazanımları dahi kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıldı.

6. Bu ülke, dünyada, hatta Türkiye’de bile, hukuk dışı işlerin, kara paranın, mafyanın cenneti olarak algılanmaya başlandı.

7. Halk kendini güvende hissetmiyor. Güvenlikle ilgili endişeler her gün daha da artıyor.

8. Kıbrıs Türk halkının çok geniş kesimleri bu ülkeyi kendi iradesiyle yönettiğine dair inancını kaybetti.

9. Nüfus bilinmiyor, nüfus politikası yok. Bu sebeplerle, sağlığı, eğitimi, trafiği, alt yapıyı, herhangi bir alanı planlamak mümkün değil.

10. Ülkede "casino turizmi" dışındaki turizm ciddi sıkıntılarla karşı karşıya.

11 Yükseköğretim alanında yaşatılanlar bu alanın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

12. Gelir miktar olarak artsa da alım gücü düştü. İnsanlarımız özellikle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerini özelden almak zorunda bırakıldı ve bu alanlarda pahalılık arttı.

13. Güneye geçebilenler açısından alış verişin önemli bir kısmı güneye kaydı. Güneye geçebilenlerle geçemeyeneler arasında, aynı gelire sahip olsalar da alım gücü açısından fark oluştu.

14. “Karma evlilikler”den doğan çocuklarımızın insan hakları ihlal ediliyor. Çocuklarımızın gelecek planları, annelerinin babalarının, hatta onların ebveynlerinin doğum yerlerine, kiminle, nerede evlendiklerine bağlı hale getirildi.

15. İnsanlarımızın bir kısmı Türkiye’ye, bir kısmı güneye, bir kısmı hiçbir yere gidemez hale getirildi.

16. Kamusal eğitim ve sağlık hizmetlerinden şikayet her gün daha da artıyor. Trafik her alanıyla tam bir keşmekeş. Cana da, mala da, halkın psikolojisine de zarar veriyor.

17. Sanayide, başta enerji ve personel giderleri olmak üzere maliyetler ciddi biçimde arttı. Hellim gibi önemli bir alanda ihracat olanakları daraldı. Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesindeki ihracatta da düşüş eğilimi var.”

 

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