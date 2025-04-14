Tufan Erhürman: Endişeye mahal yok! Bu topraklarda nefret ve kin azınlıkta, sevgi çoğunluktadır

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Duymadığımız tehdit, küfür, hakaret kalmadı. Din düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, Rumculuk, Rumluk en hafifleri...

Bu ülkeyi, bu halkı zerrece tanımayan, mücadelesini, tarihini zerrece bilmeyenler...

Yapana değil, yapılmasına zemin hazırlayana bakmak gerek. Bir kuruşluk iradesi olmayanların, onlarca kez bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın diye uyarmış olmamıza karşın, fırsat bu fırsat iki kuruşluk da siyasi rant elde eder miyim hevesine kapılarak bizi düşürdükleri haller bunlar.

Bölünmeyeceğiz, parçalanmayacağız dedik ama bölündük ve galiba iyi oldu! Bu ülkeye, bu halka karşı içinde her nedense kin ve nefret taşıyanlar ve onlara zemin hazırlayanlar var bir tarafta.

Diğer tarafta, kendisi, annesi, babası burada, Türkiye'de veya başka bir ülkede doğmuş, inanan, inanmayan, şu veya bu partiye oy vermiş olan, bu ülkeyi seven, bu ülkenin, bu halkın, çocuklarımızın gailesini çeken, dönüştürülmeyeceğiz, başkalaştırılmayacağız, kendi kurallarımız, geleneklerimiz, teamüllerimizle bu ülkede kardeşçe yaşayacağız, birlikte yürüyeceğiz, birlikte yöneteceğiz, biz yöneteceğiz diyen biz.

Esas mesele bu "biz"! Onlar onu bölmeye çalışacaklar, biz birleştireceğiz. Onlar onu parçalamaya çalışacaklar, biz bütünleştireceğiz. Hiçbirimiz, hiçbir yere gitmeyeceğiz. Çocuklarımızın terk etmek istemeyecekleri, dönmek isteyecekleri bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.

Endişeye mahal yok! Bu topraklarda nefret ve kin azınlıkta, sevgi her zaman çoğunluktadır..."