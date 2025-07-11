Tufan Erhürman: Narin Hanım deneyim ve bilgisini cömertçe paylaştı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme eski Başkanı Narin Ferdi Şefik’i ziyaret etti. Erhürman, “Yetişmiş insanlarımızın deneyimi halkımız için büyük bir zenginlik” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme eski Başkanı Narin Ferdi Şefik’i evinde ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, “Yetişmiş insanlarımızın birikimleri, deneyimleri halkımız için ciddi bir zenginliktir” ifadelerini kullandı.

Erhürman, Şefik’e ev sahipliği için teşekkür ederek, “Narin Hanım'a, bizleri evinde misafir ettiği ve deneyimlerini, bilgisini cömertçe paylaştığı için bir kez daha yürekten teşekkür ederim” dedi.