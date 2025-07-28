“Tufan Erhürman’a açık desteğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz”

Bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers ve eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman’a destek açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

“Tufan Erhürman’a açık ve samimi desteğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz”

Değerli Halkımız ve Saygıdeğer Basın Mensupları,

Ülkemiz, son dönemde iç ve dış politik krizlerin, belirsizliklerin ve güvensizliklerin hakim olduğu bir siyasi iklimden geçmektedir.

Kötü yönetimin etkisiyle oluşan bu ortam; toplumsal adalet duygusunu aşındırmış, demokratik değerleri yıpratmış, kurumsal yapıyı çökme noktasına getirmiştir.

Bu süreçte, Kıbrıs Türk halkı iradesinin gölgelendiğini, geleceğe dair umutlarının zayıfladığını derinden hissetmiştir.

Genç kuşaklar, bu topraklarda yaşam kurma umudundan uzaklaşmış; gözlerini göç yollarına çevirmiştir.

Uluslararası hukukla uyumlu kapsayıcı ve vizyoner bir siyasi anlayışın eksikliği halkımızın dünyayla bütünleşmesini zorlaştırmış; toplumu dışa kapalı ve yalnız bir konuma itmiştir.

Sürdürülebilir olmadığı artık açıkça ortada olan bu siyasi anlayışın terk edilmesi kaçınılmazdır.

Kıbrıs Türk halkı artık günü kurtaran değil, geleceği inşa etmeyi öncelik edinen bir yönetişim anlayışına geçmelidir.

İçinden geçtiğimiz bu kritik dönemde; toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak, adalet duygusunu yeniden tesis edecek, halk iradesine saygıyı esas alacak ve uluslararası alanda Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacak bir Cumhurbaşkanına olan ihtiyaç, her zamankinden daha güçlü hissedilmektedir.

Ülkemiz, bir yandan içeride kurumsal yapısını yeniden inşa etme; diğer yandan ise dış dünyada görünürlüğünü ve meşruiyetini artırma zorunluluğu ile karşı karşıyadır.

Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda hak ettiği şekilde temsil edilmesi; ancak tutarlı ve akılcı bir dış politika anlayışıyla ve bunu hayata geçirecek güçlü bir liderlikle mümkündür.

Bu nedenle yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi, kişilere veya partilere indirgenmiş bir tercihten öte; halkımızın geleceğini tayin edecek tarihi bir yol ayrımıdır.

Anayasamızda devletin başı olarak Cumhurbaşkanının, halkının birliğini temsil etme görevi olmasına rağmen bu dönem halkımızın kutuplaştırıldığı ve birleştirici bir iradenin sergilenmediği bir dönem olmuştur.

Özellikle toplumda derin kırılmalara yol açan hassas meselelerde, halkın tüm kesimlerini kucaklayan ve ortak zeminde buluşturan bir yaklaşım ortaya konmamıştır.

Bizler; Kıbrıs meselesinde çözümsüzlüğün kalıcılaşmasına karşıyız.

Adil, sürdürülebilir ve her iki halkın da siyasi eşitliğini ve güvenliğini gözeten kapsamlı bir çözüm iradesiyle; diplomasi masasından kaçmayan, yapıcı ve kararlı bir liderliğin arkasında durulması gerektiğine inanıyoruz.

Ancak; son dönemde, müzakere süreçleri çıkmaza girmiş, güven yaratıcı önlemler kapsamında herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş, halkımızın gündelik yaşamını doğrudan etkileyen konularda etkili hiçbir adım atılamamıştır.

Rum liderliğinin mülkiyet konusunda yarattığı kriz karşısında somut ve etkili bir girişimde bulunulmamış; karma evliliklerden doğan çocukların temel hakları ve diğer haklarımızla ilgili net ve kararlı bir duruş sergilenememiş, Rum Liderliğinin attığı adımlara karşı proaktif bir siyaset üretilememiştir.

Tüm bu tablo karşısında ihtiyaç duyulan şey; birleştiricilik misyonunu hayata geçirecek, kriz anlarında sorumluluk alan, halkın hak ve çıkarlarını cesaretle savunan; hukuki donanımı yüksek, güven duyulan bir liderliktir.

Bulunduğumuz tüm ortamlarda, halkımızın mutsuzluk ve umutsuzluğunun giderek arttığına şahit olduk. Toplumumuzun her kesimine ve farklı düşüncelere saygı duymakla birlikte bu zor dönemden çıkmak için bir arada olma ve güçlü bir değişimin başarılması gerektiğine inanıyoruz.

Yaptığımız tüm bu değerlendirmeler sonucunda, bizler de halkımızın hak ve çıkarları doğrultusunda, hakikatin ve tarihin doğru tarafında durma sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

Kıbrıslı Türklerin,

– Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesine saygılı,

– Hukuk devleti ilkelerinden ve kurumsallıktan sapmayan,

– Kutuplaşma yerine birlik ve toplumsal uzlaşıyı esas alan,

– Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle hareket eden,

– Halkımızın siyasi eşitliği ve uluslararası temsiliyeti için kararlılıkla mücadele eden,

– Diyalog ve diplomasi zeminini her koşulda önceleyen,

– Dış politikada saygın ve akılcı bir çizgiyi temsil eden liderlik anlayışıyla yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Tufan Erhürman’a açık ve samimi desteğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

İnanıyoruz ki; halkımız da, dili, dini, kökeni veya partisi ne olursa olsun bu gerçeklik karşısında doğrunun yanında yer alacak ve ülkemizde yeni bir dönemi hep birlikte başlatma irademize güçlü bir destek verecektir.

Saygılarımızla,

Ayşegül Baybars - Mağusa Bağımsız Milletvekili

Jale Refik Rogers - Girne Bağımsız Milletvekili

Gülşah Sanver Manavoğlu - 9. Dönem Lefkoşa Milletvekili