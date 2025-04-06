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Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı adaylığı onaylanacak

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CTP’nin 29’uncu kurultayı başladı: Tufan Erhürman’ın adaylığı onaylanacak
Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı adaylığı onaylanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 29’uncu kurultayı bugün gerçekleşiyor. Mevcut başkan Tufan Erhürman’ın tek aday olduğu kurultayda CTP’nin Parti Meclisi üyeleri seçilecek. Kurultayda Erhürman’ın CTP Parti Meclisi tarafından kabul edilen Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik adaylık başvurusunun kararı alınacak. 

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 09.30’da başlaması beklenen kurultayda faaliyet ve mali raporların sunulması ve değerlendirilmesinin ardından organların seçimine geçilecek.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı da onaylanacak Tufan Erhürman’ın konuşma yapacağı kurultayda CTP Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu adayları için oy verme işlemi saat 13.00 civarında başlayacak.

CTP’nin 75 kişilik Parti Meclisi için 128 aday yarışacak. Elektronik oylamayla yapılacak seçimin saat 20.00’de tamamlanması bekleniyor.

Bugün kurultayda seçilecek CTP Parti Meclisi ilk toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile CTP’nin Genel Sekreteri’ni belirleyecek.

Öte yandan Cuma günü toplanan CTP Parti Meclisi ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erhürman'ın aday olmasını oy birliğiyle onaylamış, kararın yarınki kurultayda da onaylanmasını kararlaştırmıştı.

Partinin belirlediği sürede Cumhurbaşkanlığı aday adaylığına yalnızca Tufan Erhürman başvuru yapmıştı. 

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