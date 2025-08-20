  • BIST 11035.95
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Tuğcu: Kesintilerin haber yapılması yasaklanınca elektrik şebekeye geri gelmez

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, sendika tarafından yapılan açıklamada elektrik kesintilerini duyuran siteye getirilen yasağa tepki göstererek, kesintilerin yasaklarla gizlenemeyeceğini vurguladı.
Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), elektrik kesintilerini duyuran elektrikyok adlı internet sitesine getirilen yayın yasağına tepki gösterdi.

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, sendika tarafından tarafından yayımlanan açıklamasında, “Şebekede elektrik yoksa yoktur! Kesintilerin haber yapılması yasaklanınca elektrik şebekeye geri gelmez” dedi.

Sendika, Kıb-Tek yönetiminin elektrik kesintileriyle ilgili bilgi akışını kısıtladığını öne sürdü. Açıklamada, “Kıb-Tek Çağrı Merkezi’nin işlevlerini geliştirmek yerine atadıkları yandaş yöneticilerle kısıtlayarak halkın bilgi almasını engelleyen yönetim anlayışı, şimdi de hiçbir karşılık beklemeden kesintiler hakkında halkı bilgilendiren bir internet sağlayıcısına ait web sayfasını BTHK’ya şikayet ederek kapattırma yoluna gitmiştir” ifadeleri kullanıldı.

El-Sen, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un “gerçekleri halktan gizlemeye çalıştığını” savundu. Açıklamada, Uzun’un geçmişte Toprak Ürünleri Kurumu’nda Yönetim Kurulu Başkanı iken Sayıştay raporlarında yer alan usulsüzlüklerin hesabını vermesi gerektiği öne sürüldü.

Sendika ayrıca, Kıb-Tek’ten sorumlu Başbakan Ünal Üstel’e de çağrı yaparak, “yaşananlardan sorumlu tutulmak istemiyorsa, atamalarda daha dikkatli davranmalı, en azından Sayıştay raporu sonrası gereğini yapmalı ve Gürsel Uzun’u görevden almalı” dedi.

El-Sen açıklamasında, elektrik kesintilerinin halkın günlük hayatında zaten açıkça görüldüğünü belirterek, “somut bir gerçeğin halkın geneli tarafından öğrenilmesine bile tahammül edilemediğini” kaydetti.

Sendika, “daha iyi bir elektrik kamu hizmeti için mücadeleye devam edeceğini” vurgulayarak, yayın yasağına karşı tüm sivil toplum örgütlerini ve halkı “sesini yükseltmeye” davet etti.

