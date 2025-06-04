  • BIST 9326.99
  • Altın 4232.032
  • Dolar 39.134
  • Euro 44.8079
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA5 belediye başkanı tutuklandı

TÜK arpa tedarikinde sorun yaşanmayacağını açıkladı

» »
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) hayvancılar ve üreticiler için arpa tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını depolarda yeterli arpa bulunduğunu ve önümüzdeki hafta arpa yüklü bir geminin daha adaya ulaşacağını açıkladı.
TÜK arpa tedarikinde sorun yaşanmayacağını açıkladı

TÜK Genel Müdürü Kürşat Özer, yazılı açıklamasında bayram öncesi kurum ambarlarında 4300 ton yemlik arpa bulunduğunu ve yeni sevkiyatlarla bu miktarın artacağını kaydetti.

Bugün itibariyle 4500 ton arpa sipariş edildiğini açıklayan Özer, önümüzdeki günlerde adaya ulaşacak yeni sevkiyatla birlikte üreticilere dağıtımın yapılacağını duyurdu.

TÜK Başkanı Yenal Garabli, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Başbakan Ünal Üstel ile başarılı bir çalışma ortamı yakaladıklarını ifade eden Özer, üreticiye ve hayvancıya mümkün olduğunca katkıda bulunmaya, kurumun vizyonu neticesinde denge olmaya devam ettiklerini belirtti.

Özer, ambarlardaki sorunların giderilmesi ve makinelerin yenilenmesi için de çalışmalar yürütüldüğünü de vurguladı.  

- “Gazimağusa Patates Paketleme Ambarında alımlar başladı”

Özer, Gazimağusa Patates Paketleme Ambarında alımların başladığını ve üreticilerin ürünlerini teslim etmeye devam ettiğini de kaydetti.

Özer, Başbakan Ünal Üstel’in direktifleri doğrultusunda hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak ve üreticilerin mağduriyet yaşamaması aiçin çalışmalarını sürdürdüklerini de ifade etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 13. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali başlıyor04 Haziran 2025 Çarşamba 09:03
  • Baybars: Devlet aklı zedelendi, yönetim keyfiliğe terk edildi04 Haziran 2025 Çarşamba 08:52
  • Oğuz, Konut Edindirme Yasası’nda yapılan değişikliklere ilişkin bilgi verdi03 Haziran 2025 Salı 19:58
  • Archway Restoran’da yangın03 Haziran 2025 Salı 18:16
  • İskele’de gümrüksüz elektronik sigara ve likit operasyonu03 Haziran 2025 Salı 13:51
  • Üç ayrı hırsızlık olayı: İki kişi tutuklandı, biri aranıyor03 Haziran 2025 Salı 13:51
  • Üç ayrı kentte uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı03 Haziran 2025 Salı 13:50
  • İskele'de 44 yaşındaki adam evinde yaşamını yitirdi03 Haziran 2025 Salı 13:49
  • TDBBK Bişkek’te toplantı yaptı: KKTC’den temsilciler de katıldı03 Haziran 2025 Salı 13:48
  • Tulga: Özel sektördeki iş gücünün yüzde sekseni yurt dışından karşılanıyor03 Haziran 2025 Salı 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti