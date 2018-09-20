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Tüketiciler Derneği marketlerde denetim yapıyor

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Tüketiciler Derneği, tüketicilerden gelen yoğun talep üzerine ülke genelindeki tüm alışveriş merkezlerinde ve marketlerde denetim başlattığını bildirdi.
Tüketiciler Derneği marketlerde denetim yapıyor

Tüketiciler Derneği, tüketicilerden gelen yoğun talep üzerine ülke genelindeki tüm alışveriş merkezlerinde ve marketlerde denetim başlattığını bildirdi.

Tüketiciler Derneği’nden yapılan açıklamada , denetimlerde; etiket fiyatı farklılıkları, dövizle ilgisi olmayan ürünlerin yüksek fiyattan satılması, kalitesiz veya bozuk meyve ve sebzelerin satışı, inek etinin dana eti diye satılması gibi birçok sorun tespit ettiğini belirtilerek, denetimler sonrası ticaret ahlak ve yasalara aykırı davranış içinde bulunan market ve işyerlerinin teşhir edileceği kaydedildi.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, dernek olarak temel tüketim maddelerinin süre, gramaj, etiket, kalite ve fiyat kontrollerini denetlediklerini ifade etti.

Işık, bu konuda esas görevin belediyeler, Ticaret Dairesi, Temel Sağlık ve Çevre Dairesi zabıtalarına düştüğünü, ancak yaptıkları tespitlerde bu denetimlerin yapılmadığının gözlemlendiğini ileri sürdü.
Marketlerde raf ve kasa etiket fiyatları farklılıkları konusunda tüketicileri uyaran Işık, yasal olarak raf etiket fiyatlarının geçerli olduğunu ve tüketicilerden kasada fark olması halinde paralarının geri iadesini talep etmelerini istedi.

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