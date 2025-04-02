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Tüm okullarda tüm öğretmenler, Atatürk devrimleri ve laiklik için eylem yapacak!

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Tüm okullarda tüm öğretmenler, Atatürk devrimleri ve laiklik için eylem yapacak!
Tüm okullarda tüm öğretmenler, Atatürk devrimleri ve laiklik için eylem yapacak!

Öğretmenler, Laik Eğitim ve Anayasal Haklar İçin Alanlarda Olacak

2 Nisan 2025 Çarşamba günü, ülke genelindeki tüm okullarda öğretmenler, saat 10.00’da okul önlerinde toplanarak anayasal hakları, Milli Eğitim Yasası'nı, Atatürk İlke ve Devrimleri'ni, bu doğrultuda hazırlanmış tüzükleri ve laik eğitimi yok sayanlara karşı protesto düzenleyecek.

Protesto sırasında sendika temsilcisi tarafından bir metin okunarak, eğitime ve toplumsal yapıya yönelik siyasi dayatmalara karşı net bir duruş sergilenecek.

Eğitimi siyasi müdahalelerle yönlendirmeye çalışanlara, tehditle ve hakaretle baskı kurmaya çalışanlara karşı sessiz kalınmayacağı belirtilirken, bu tür girişimlere göz yumanlara da tepkisiz kalınmayacağı vurgulandı.

Öğretmenler, gerici ve baskıcı dayatmalara boyun eğmeyeceklerini, mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek, dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceklerini duyurdu.

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