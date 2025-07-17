Tüp Bebek tedavisinde kullanılan kaçak ilaçlar bulundu!

İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Araç sürücüsü R.A. (36 yaşında, kadın) isimli şahsın kullanımındaki araçta yapılan detaylı kontrolde, tüp bebek tedavisinde kullanıldığı belirtilen muhtelif markalara ait 13 paket hap ve 29 adet ilaç ampulü bulundu. İlaçların ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu ve herhangi bir gümrük beyanının bulunmadığı tespit edildi.

Polis, söz konusu ilaçları emare olarak alırken, R.A. tutuklanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.