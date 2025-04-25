‘Turizm Master Planı’ tanıtılacak

Turizmde sürdürülebilirlik, rekabetçilik ve yenilikçiliği esas alan yeni bir döneme giriyor. 2025-2034 KKTC Turizm Master Planı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 11.00’de Concorde Tower Hotel Lefkoşa’da düzenlenecek lansman etkinliğiyle kamuoyuna tanıtılacak.

Turizmde sürdürülebilirlik, rekabetçilik ve yenilikçiliği esas alan yeni bir döneme giriyor. 2025-2034 KKTC Turizm Master Planı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 11.00’de Concorde Tower Hotel Lefkoşa’da düzenlenecek lansman etkinliğiyle kamuoyuna tanıtılacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan master plan, ülke genelinde yürütülen kapsamlı bir istişare ve değerlendirme sürecinin ürünü olarak dikkat çekiyor.

Yerelden Gelen Güçle Hazırlandı Planın hazırlık sürecinde, belediyeler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve turizm sektörü temsilcileri ile geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirildi.

Bu buluşmalarda, yerel turizm potansiyeli, kültürel mirasın korunması ve alternatif turizm modelleri gibi konular öncelikli olarak ele alındı.

Katılımcıların görüş ve önerileri, bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planın nihai haline entegre edildi. Bu yönüyle master plan, tabandan gelen katkılarla şekillenen kapsamlı bir yol haritası olma özelliği taşıyor.

İstikrarlı ve Güçlü Bir Turizm Geleceği 10 yıllık bir perspektif sunan Turizm Master Planı, KKTC turizmini daha rekabetçi, sürdürülebilir ve yenilikçi bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Bakanlık, bu planla birlikte ülke turizmini hem ekonomik hem de kültürel anlamda daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Lansman etkinliğinde, planın detayları kamuoyuyla paylaşılacak; KKTC’nin turizm vizyonu ve geleceğe yönelik stratejik adımları da ilk kez resmi olarak açıklanacak.