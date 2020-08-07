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Turizm ve Çevre Bakanı Evren, Küresel Salgın Covid-19’un Olumsuz Yönde Etkilediği Turizm Sektörü İle İlgili Açıklamalarda Bulundu

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Turizm ve Çevre Bakanı Evren, Küresel Salgın Covid-19’un Olumsuz Yönde Etkilediği Turizm Sektörü İle İlgili Açıklamalarda Bulundu
Turizm ve Çevre Bakanı Evren, Küresel Salgın Covid-19’un Olumsuz Yönde Etkilediği Turizm Sektörü İle İlgili Açıklamalarda Bulundu

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, küresel salgın Covid-19’un olumsuz yönde etkilediği turizm sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin, turizm organizasyonlarını değiştirdiğine dikkati çekerek, ülkenin bu değişime hazırlıklı olması gerektiğini, Bakanlık olarak da bu yönde çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Dünyada turist hareketliliğinin ve turizm politikalarının değişime uğradığını belirten Evren, “Pandemi dolayısıyla, özellikle turizm sektöründe yaşanan olumsuzluğu, pandemi şartlarına ve sağlık kriterlerine göre organize etmek zorundayız. Bunun için, pandemi dolaysıyla dünyada ve ülkemizde değişen turizm anlayışı ve turist hareketliliğini en iyi şekilde analiz ederek, turizm politikalarımızı değişen turizm hareketliliğine göre ilgili sektörlerimizle şekillendiriyoruz. Turizm hareketlerinin değişimini, Kurban Bayramı tatili ile birlikte daha net görmüş durumdayız” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, dört günlük Kurban Bayramı’nda turizm hareketlerini değerlendirdiği açıklamasında, KKTC genelindeki 5 yıldızlı otellerin Bayram süresince doluluk oranlarının ortalama yüzde 30’larda seyretmesine karşın kırsalda bulunan daha küçük ölçekli konaklama tesislerinin yüzde 100’lere kadar çıkmasının, pandemi süresince konaklama tercihlerinin değiştiğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. 

“İÇ TURİZMİN ODAĞI, KÜÇÜK ÖLÇEKLİ OTELLER OLDU”

Evren, yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik, kontrollü normalleşme sürecine girildiğini, hava ulaşımındaki sefer sayılarının kademeli olarak artırıldığını ve  Kurban Bayramı süresince günde 11 sefere çıkarıldığını söyledi. 

Kurban Bayramı süresince, hava yolu ile KKTC’ye yaklaşık 5 bin 5 yüz turistin geldiğini, bu rakamın Covid-19 öncesinde 180 bin civarında olduğunu söyleyen Evren, bu düşüş karşısında iç turizmin Bayram süresince hareketlendiğini belirtti.  

Dört günlük Kurban Bayramı süresince, yaklaşık olarak 6 bin civarında KKTC vatandaşının ülkede tatil yaptığını belirten Bakan Evren, Kurban Bayramı tatili için tercih edilen bölgelerin başında İskele-Karpaz bölgesindeki küçük ölçekli oteller olduğu bilgisini verdi. 

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Turizm Planlama Dairesi’nin elde ettiği verilere göre, Kurban Bayramı tatili süresince, İskele-Karpaz bölgesinde, kontrollü normalleşme sürecinde hizmet veren otellerin neredeyse yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiğine vurgu yapan Bakan Evren, Dünya Turizm Örgütü ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin öngörüsüne göre Covid-19 pandemisi sürecinde, konaklama tercihlerinin büyük oranda şehir merkezlerinden kırsal alana yöneleceği öngörüsünü hatırlatarak, ülkemde de konaklama tercihlerinin daha küçük ölçekli otel, pansiyon gibi turizm işletmelerine yönelik olmasının, dünyadaki konaklama tercihleriyle aynı paralellikte olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

“OTELLERİMİZ HİJYEN KURALLARINI HASSASİYETLE UYGULUYOR”

Bakan Evren, ülkeye girişlerde uygulanan çift PCR test kriterlerinin sadece ülke vatandaşlarının sağlıklarının korunması için değil, KKTC’yi ziyaret edecek olanların da sağlık açısından korunması adına ikinci bir tedbir mahiyetinde olduğunun anlaşılması gerektiğinin altını çizdi. 

Bakan Evren, aynı hassasiyeti, hem ülkeye gelecek olan misafirlerin hem de ülke vatandaşlarının güvenle tatil yapmalarına olanak sağlamak adına, ülkedeki turizm konaklama tesislerinin de göstermesi gerektiğine vurgu yaparak, “otellerimizin hijyen kurallarını hassasiyetle uygular noktada olması memnuniyet vericidir” dedi. 

“Covid-19 pandemisi ile mücadelede en etkili yöntem, Dünya Sağlık Örgütü’nün de her fırsatta belirttiği gibi, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımıdır. Bu noktada, ülkemizdeki turizm konaklama tesislerimizin yönetim ve personellerinin, bu önemli tedbirlere hassasiyet göstermeleri memnuniyet vericidir. Bunun en bariz göstergesi de, otellerimizde herhangi bir bulaşın ciddi boyutlarda yaşanmamış olmasıdır” diyen Bakan Evren, gerek yurt dışı gerekse de ülke vatandaşlarının, ülkedeki otelleri gönül rahatlığı ile tercih edebileceklerinin altını çizdi.  

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