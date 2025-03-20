Turizmde Türkiye ve KKTC arasında yeni işbirlikleri gündemde

Başbakan Ünal Üstel ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Başbakan Ünal Üstel ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin gelişimi için atılabilecek yeni adımları ele aldı.

Görüşmede özellikle şu konular üzerinde duruldu:

-Karşılıklı uçak seferlerinin ve yolcu sayısının artırılması,

-Ulaştırma ambargolarına yönelik alınabilecek tedbirler,

-Turizmin geliştirilmesine yönelik yeni işbirlikleri,

-KKTC turizminin geliştirilmesine yönelik ortak projeler,

-KKTC’nin yurt dışındaki görünürlüğünün artırılması ve tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi

Başbakan Üstel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile iş birliği içerisinde KKTC turizminin gelişmesi adına birçok yeni adım atacaklarını belirtti. Üstel, özellikle yeni havalimanının açılmasıyla birlikte ülkeye gelen yolcu sayısındaki artışa dikkat çekerek, bu sayıyı daha da yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

“Yapmış olduğumuz girişimler turizmin daha da ileriye gitmesine önemli katkılar sağlayacaktır” diyen Üstel, bu süreçte yeni projelerle KKTC turizminin istikrarlı şekilde büyümeye devam edeceğini vurguladı.

Görüşmenin ardından taraflar, KKTC’yi turizmde daha cazip bir destinasyon haline getirmek için çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti.