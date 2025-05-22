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‘Türk Dünyasının Genç Gücü Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı

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Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iktidar partilerine mensup genç liderler, “1 Millet 3 Devlet” vizyonu doğrultusunda Lefkoşa’da düzenlenen “Türk Dünyasının Genç Gücü” temalı çalıştayda bir araya geldi.
‘Türk Dünyasının Genç Gücü Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı

UBP Grup Başkanvekili ve çalıştayın genel koordinatörü Doç. Dr. Ahmet Savaşan, çalıştayın sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaştı.

Gençlik politikalarının ortak gelecek perspektifiyle şekillendirilmesini amaçlayan çalıştay; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, UBP Gençlik Kolları MYK Üyesi Mahmut Hüdaverdi, AK Parti Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ve Yeni Azerbaycan Partisi Gençlik Kolları Başkanı Bəxtiyar İslamov’un açılış konuşmalarıyla başladı. Program, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini konu alan “Mücadeleye Liderlik Edenler” adlı belgeselin gösterimiyle devam etti.

Kıbrıs sorununun kökeni ve iki devletli çözüm modelinin temelleri anlatıldı

Prof. Dr. Ata Atun ve Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ise, “Kıbrıs Sorununun Kökeni” ve “İki Devletli Çözüm Modeli’nin Temelleri” başlıklı panellerde Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesine ışık tuttular.

Sekiz tematik başlıkta ortak akıl üretildi

Çalıştayın en dikkat çeken bölümü, konusunda uzman on akademisyenin moderatörlüğünde yürütülen masa toplantıları oldu. UBP’nin 6 İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı, Yeni Azerbaycan Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve üç partinin gençlik kolları temsilcilerinin katılımı ile sekiz tematik başlıkta gerçekleştirilen oturumlarda, ortak dil, kültür, dijitalleşme, girişimcilik ve eğitim gibi alanlarda stratejik öneriler geliştirildi.

Çalıştayda karara bağlanan ortak hedefler:

1.⁠ ⁠Ortak Tarihten Ortak Geleceğe:

Gençler arasında ortak tarih bilincinin güçlendirilmesi amacıyla dijital belgeseller ve ortak tarih kitapları hazırlanacak.

2.⁠ ⁠Gençlik ve Siyasi Katılım:

Üç ülkenin gençlik teşkilatları arasında iletişim ağı kurulacak, liderlik akademileri hayata geçirilecek.

3.⁠ ⁠Ortak Kültür ve Dil:

Ortak Türk alfabesi ve kültürel etkinliklerle kimlik inşası desteklenecek.

4.⁠ ⁠Ekonomik Dayanışma ve Girişimcilik:

Ortak dijital platformlar geliştirilecek, teknopark iş birlikleri teşvik edilecek.

5.⁠ ⁠Dijital Türk Dünyası:

Sosyal medya iş birlikleri kurulacak; dijital okuryazarlık, içerik üretimi ve stratejik iletişim alanlarında projeler geliştirilecek.

6.⁠ ⁠Eğitim ve Akademik İş Birliği:

Ortak burs programları, öğrenci değişim projeleri ve ortak araştırma faaliyetleri teşvik edilecek.

7.⁠ ⁠Türk Dünyası Gençlik Ağı:

Kalıcı bir gençlik ağı oluşturulacak; düzenli gençlik zirveleri ve dijital etkileşim platformları planlanacak.

8.⁠ ⁠Spor, Sanat ve Gönüllülük:

Üç ülke gençleri arasında kardeşlik bağlarını pekiştirecek organizasyonlar ve medya projeleri gerçekleştirilecek.

Gençlik ortak hedefte buluştu

Sonuç bildirgesini açıklayan Doç. Dr. Ahmet Savaşan, çalıştayın Türk dünyasının ortak geleceği açısından büyük bir adım olduğunu belirterek, gençliğin yalnızca kendi ülkesi için değil, Türk dünyasının bütünü için düşündüğüne ve ürettiğine dikkat çekti.

Kurumsal süreklilik ve ortak vizyon vurgusu…

Çalıştayda alınan kararların kısa vadeli projelerle sınırlı kalmayacağını belirten Doç. Dr. Ahmet Savaşan, bu kararların kalıcı yapılarla destekleneceğini vurguladı. Savaşan, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’deki iktidar partilerinin gençlik teşkilatlarının, “1 Millet 3 Devlet” anlayışı doğrultusunda oluşturulan ortak vizyonu sürdürülebilir hale getirme kararlılığında olduğunu ifade etti.

 

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