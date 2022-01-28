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Türk Milli Motosikletçi Can Öncü Yeni Yılın İlk Testini İspanya' da Yaptı

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Türk Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2022 yılının ilk test sürüşünü İspanya'da yaptı.
Türk Milli Motosikletçi Can Öncü Yeni Yılın İlk Testini İspanya' da Yaptı

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleşen teste takımı Kawasaki Puccetti'tle katılan Can Öncü, toplam 85 turda 1.42.361'lik tur zamanına imza attı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da hem Can Öncü'nün hem de kovid testi pozitif çıkan Bahattin Sofuoğlu'nun yeni motosikletlerini test etti

Kenan Sofuoğlu, yeni sezonda Bahattin Sofuoğlu'nun yeni bir takımda ilk kez kullanacağı motosikleti için "MV Agusta çok fazla potansiyele sahip çok güzel bir motosiklet. Hızlı olmak için genç ve hırslı olmalısınız. Yani bu motosiklet Bahattin’i Superbike'a hazırlamak için çok iyi bir fikir. Can Öncü içinse geçen yıl ders yılıydı. İnşallah 2022 çok güzel bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci testleri 8-9 Şubat tarihlerinde Portekiz'in Portimao şehrinde yapılacak.

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