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Türk-Sen “4. ITUC Dünya Kongresi”ne katıldı

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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu ITUC’un Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlediği “4. ITUC Dünya Kongresi”ne katıldı.
Türk-Sen “4. ITUC Dünya Kongresi”ne katıldı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu ITUC’un Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlediği “4. ITUC Dünya Kongresi”ne katıldı.

Sendika Genel Başkanı Arslan Bıçaklı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre Kopenhag’daki kongreye 159 farklı ülkeden 1260 delege katılarak, kendi ülkelerindeki çalışma hayatı ile ilgili bilgiler verdi, tecrübelerini paylaştı.

Kongrede 2030 yılına kadar uluslararası alanda verilecek mücadelenin ajandası belirlenerek, sosyal koruma, cinsiyet eşitliği, adil ekonomik büyüme, eşitsizliklerin azaltılması, iklim değişikliklerinin önüne geçilmesinin sağlanması, dünyada barış ve adaletin sağlanması, karşılanabilir yenilenebilir modern enerji ve dünyada yaşayan herkes için hayat boyu kaliteli eğitimin sağlanması konuları işlendi.

Bıçaklı, İsveç’in Malmö şehrine gerçekleştirilen seyahatte, İsveç’in dünyadaki mültecilere nasıl kucak açtığını gözlemlediklerini belirtti.

ITUC Genel Sekreterliğine TÜRK-SEN’in de desteklediği Sharon’un seçildiğini kaydeden Bıçaklı, “Dün olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu ITUC ve Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu ETUC ile ilişkilerimiz artarak devam edecektir. TÜRK-SEN emekten yana taraftır ve her platformda taraf olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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