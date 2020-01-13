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Türk-Sen görev şehitleri anıldı

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Türk-Sen görev şehitleri anıldı
Türk-Sen görev şehitleri anıldı

Gazimağusa’daki bir toplantıya giderken 12 0cak 1987 tarihinde geçirmiş oldukları trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden  sendikacılar eski Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal ve  Yön-Sen Genel Sekreteri Artemel Karal anıldı.

Türk-Sen’den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen anma törenine Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Türk-Sen yönetim kurulu üyeleri, görev şehidi sendikacıların aileleri ve Necati Taşkın İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Arslan Bıçaklı, törende yaptığı konuşmasında, görev şehidi sendikacılara, emek sınıfına vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. 

Tören, duaların okunmasıyla tamamlandı.

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