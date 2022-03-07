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Türk Ve Rum Eğitim Sendikaları Ortak 8 Mart Açıklaması

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Türk Ve Rum Eğitim Sendikaları Ortak 8 Mart Açıklaması
Türk Ve Rum Eğitim Sendikaları Ortak 8 Mart Açıklaması

Kadınların iş yerlerinde kendilerine uygulanan ayrımcılığa ve haksızlığa başkaldırmasının üzerinden 165 yıl geçti. Binlerce kadın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eşit işe eşit ücret istemiyle grev yapmış, verilen mücadelede birçok kadın hayatını kaybetmiştir. ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ onurlu ve örgütlü mücadelenin, dayanışmanın simgesi olmuştur. 

Kadınların yıllardır devam eden eşitlik mücadelesi, pandemiyle birlikte daha da zor hale gelmiştir. Özellikle son iki yılda pandeminin ve kapanmanın etkisiyle derinleşen ekonomik kriz kadınların yükünü ve kadınla erkek arasındaki hep var olan gelir eşitsizliğini artırmıştır. İş yaşamının eve taşınması, çocuk ve yaşlı bakımlarını çoğunlukla kadınların üstlenmesi nedeniyle ev içi yük kat kat artmıştır. Buna paralel olarak kadınların maruz kaldığı ev içi şiddet olayları da artış göstermiştir.

Bu süre içinde hükümetler kadınları güvence altına alacak ve destekleyecek sosyal politikalar oluşturmamış, kadınlara verilmesi gereken destek verilmemiştir. ‘Yeni normal yaşama’ dönmeye hazırlandığımız bu dönemde de kadınlar kendilerini bekleyen birçok sorunla karşı karşıyadır. Sorunların çözümü için kadınların hayatın her alanında ve karar mekanizmalarında aktif görev almaları önemlidir ve desteklenmelidir.

Dünyamız çatışma ve savaşlara sahne olurken, özellikle kadınlar ve çocuklar için yaşam her geçen gün zorlaşmaktadır. Son günlerde yaşanan gelişmeler hepimizi üzmekte ve korkutmaktadır. Bizler savaşı yaşadık ve sonucu bölünmüş bir ada, bölünmüş yaşamlar oldu.

Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi - ETUCE'e üye Kıbrıslı eğitim sendikaları olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde emekçi kadınlarımızın onurlu ve örgütlü mücadelesini selamlıyoruz. Hayatın her alanında cinsiyet eşitliği bilincini sağlayacak ve geliştirecek adımların atılması, gelecek nesillerin eşitlik, demokrasi, adalet, karşılıklı kabul ve uzlaşma değerleriyle yaşaması için ortak mücadelemizin devam edeceğini belirtmekten mutluluk duyuyoruz.

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