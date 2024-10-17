  • BIST 8974.7
  • Altın 2940.259
  • Dolar 34.1574
  • Euro 37.191
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAYaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu

» »
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararları için belirlenen tarihlerde toplantı gerçekleştirir ve toplantının sonrasında politika faiz oranı açıklanır. 19 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında Ekim ayı faiz kararı yüzde 50 olarak açıklandı.

Merkez Bankası, haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500’er baz puan, aralık ve ocakta 250’şer ve mart ayında 500 baz puan olmak üzere 9 toplantıda, toplam 4 bin 150 baz puan faiz artırmıştı. Banka, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz,ağustos ve eylül aylarında ise faize dokunmamıştı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklama ise şöyle;

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir.

Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir. 

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı19 Eylül 2024 Perşembe 18:59
  • Dövizde sakin seyir19 Eylül 2024 Perşembe 09:24
  • TCMB faiz kararını bugün açıklayacak19 Eylül 2024 Perşembe 09:23
  • Döviz güne nasıl başladı?09 Eylül 2024 Pazartesi 08:28
  • Serbest piyasada döviz ne kadar?30 Ağustos 2024 Cuma 09:20
  • Türk Lirası neden değer kaybediyor, düşüş sürer mi?29 Ağustos 2024 Perşembe 15:36
  • Döviz bugün güne nasıl başladı?29 Ağustos 2024 Perşembe 09:38
  • Dolar, Euro ve Sterlin’den tarihi zirve28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:27
  • Döviz haftaya rekorla başladı!26 Ağustos 2024 Pazartesi 08:45
  • Serbest piyasada döviz... 1 Sterlin 45 TL24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti