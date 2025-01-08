Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan KKTC’ye geldi

Fidan, iki gün sürecek resmi ziyaretleri çerçevesinde bugün ilk olarak Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Fidan onuruna öğlen yemeği verecek.

Fidan öğleden sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından da kabul edilecek.

Fidan yarın gerçekleştireceği temasların ardından ülkeden ayrılacak.