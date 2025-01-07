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Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan yarın KKTC’ye geliyor!

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 8-9 Ocak 2025 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan yarın KKTC’ye geliyor!

T.C. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kuzey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 8-9 Ocak 2025 tarihlerinde çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Fidan'ın, ziyaret sırasında Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve KKTC ile ikili konuları değerlendireceği aktarıldı.

Önümüzdeki aylarda, İsviçre'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde KKTC ve Güney Kıbrıs liderlerinin, Anavatanların ve adadaki garantör ülke İngiltere'nin daha düşük düzeyde temsil edileceği gayrıresmi bir toplantı yapılması planlandığı aktarıldı.

Bakan Fidan'ın, Lefkoşa ziyareti vesilesiyle KKTC makamlarıyla söz konusu gayrıresmi toplantı hakkında istişarelerde bulunacağının öngürüldüğü ifade edildi.

 

SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELER

Geçtiğimiz 2024 yılı, Kıbrıs meselesinde uzun bir sürenin ardından yeniden hareketlilik yaşandığı bir yıl oldu. 15 Ekim 2024'te, BM Genel Sekreteri Gutterres ev sahipliğinde, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis’in katılımıyla gayriresmi bir akşam yemeği gerçekleştirdi.

Söz konusu gayriresmi akşam yemeğinin ardından BM Sözcülüğü tarafından yayımlanan açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin eski Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın çalışmalarına da atıfla, Ada’daki taraflar arasında resmi müzakerelerin başlatılması için halihazırda bir ortak zemin bulunmadığı resmi olarak kayda geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 77., 78. ve son olarak 2024 yılında düzenlenen 79. BM Genel Kuruluna hitaplarında, uluslararası topluma bir an önce KKTC’nin tanınması çağrısında bulundu.


T.C. Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, Anavatan ve Garantör devlet sıfatlarıyla Kıbrıs Türk halkının güvenliği, kalkınması ve refahının teminine yönelik çabalarını aralıksız sürdürmektedir." denildi.

27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen gayriresmi 5+BM formatındaki toplantıya işaret edilen açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki Kıbrıs Türk tarafı, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modelinden desteğini çektiğini açıklamış ve Kıbrıs meselesinin çözümüne dair iki devletli çözüm vizyonunu ortaya koymuştur." ifadeleri yer aldı.

Türkiye tarafından iki devletli çözüme tam destek verildiği belirtilen açıklamada;

-Yarım asırdır denenen federasyon temelli müzakere süreçlerinin bugüne kadar Ada’ya çözüm getiremediği,

-Ada’da halihazırda esasen iki ayrı devlet ve iki ayrı toplum bulunduğu, Kıbrıs meselesine Ada’nın gerçeklerine uygun, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulabilmenin yolunu açacak resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için öncelikle Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi gerektiği vurgulandı.

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