Türkiye Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi

Merkez Bankası önce yazılı açıklama yaparak, 'piyasada oluşan sağlıksız fiyat oluşumlarını takip ettiğini ve gerekli adımları atacağını' duyurdu. Dolar 4.45 liraya kadar geriledi. Ardından devreye Mehmet Şimşek girdi, 'piyasa ekonomisinin tek uygulanabilir seçenek olduğuna' dikkat çekti. Dolardaki yükselişe karşı son hamle Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğinin açıklanması oldu. Bu üç adım doları 10 kuruş geriletmeyi başardı. Dolar şu an 4.40 lira seviyelerinde.