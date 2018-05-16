  • BIST 102.305
  • Altın 182,450
  • Dolar 4,3977
  • Euro 5,1917
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Türkiye Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi

»
Piyasada hızlı trafik... Doların 4.50 lirayı aşmasıyla Merkez Bankası devreye girdi.
Türkiye Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi

Merkez Bankası önce yazılı açıklama yaparak, 'piyasada oluşan sağlıksız fiyat oluşumlarını takip ettiğini ve gerekli adımları atacağını' duyurdu. Dolar 4.45 liraya kadar geriledi. Ardından devreye Mehmet Şimşek girdi, 'piyasa ekonomisinin tek uygulanabilir seçenek olduğuna' dikkat çekti. Dolardaki yükselişe karşı son hamle Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğinin açıklanması oldu. Bu üç adım doları 10 kuruş geriletmeyi başardı. Dolar şu an 4.40 lira seviyelerinde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dövizden tarihi rekor03 Mayıs 2018 Perşembe 11:34
  • Dolar bügün kaç lira bir anda yükselişe geçti (2 Mayıs 2018)02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:04
  • Borsada ve dolarda erken seçim şoku! Bir anda...17 Nisan 2018 Salı 12:21
  • Erdoğan: Bize kur savaşı ilan ettiler16 Nisan 2018 Pazartesi 09:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti