Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye Şampiyonası, “Semi Kempo, Full Kempo, Kata, Self Defence, Submission Kempo (Elit Kempo Knockdown -Elit Kempo M.M.A)” branşlarında, alt minikler, minikler, yıldızlar gençler, büyükler, veteranlar, bay-bayanlar kategorilerinde yapılan ve yaklaşık 600 sporcu başarılı olmak için mücadele etti.

Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye Şampiyonası’na katılan Kempo Savunma Sporları Federasyonu’ndan oluşan milli takım sporcularımız 10 altın, 7 gümüş, 3 bronz madalya toplamda 20 madalya kazanma başarısı gösterdi.

ACILIŞ

Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye Şampiyonası’na saygı duruşu, istiklal marşı sonrasında açılış konuşmaların ardından Kempo Savunma Sporları Federasyon Başkanı Mehmet İngenç, Türkiye Kempo Federasyon Başkanı Halis Avşar, Asbaşkanlar Recep Küçükcavuş, Ahmet Nasırgah, MHK Başkanı Siyahame Oscar Özçiçek, Esenler Gençlik Spor Daire Müdürü İrfan Doruk’a plaket taktim etti.

BİRİNCİ GÜN

Şampiyonada ilk gün müsabakalarında İlk yapılan submission yarışmasında 85 + kg’de büyük erkeklerde Ekim Özgüvenli 1. oldu.

Nehir Perçin, Kempo Kata branşında gençler kategorisinde 1. gelerek altın madalya, Elif Su Akıncı Kempo Kata branşında gençler kategorisinde 1. gelerek altın madalya, Nazime Yayar Kempo Kata branşında büyükler kategorisinde 2. gelerek gümüş madalya, Zafer Doruk Eri, Submission Kempo gençler 65 kg’de 1. gelerek altın madalya, Berke Elmas submission kempo büyükler 70 kg da 1. gelerek altın madalya, Defne Özsergen Submission Kempo gençler 60 kg’de 2. gelerek gümüş madalyanın sahibi oldu. İlk gün yapılan Kata ve Submission müsabakalarında KKTC Kempo Milli Takımı ülkemize toplamda 5 altın 2 gümüş madalya kazandı.

İKİNCİ GÜN

Şampiyonada ikinci gün müsabakalarında Lalin Ünlüsoy, Semi Kempo branşında Gençler + 60 kg’dE 1. gelerek altın madalya, Full kempo branşında ise Gençler + 60 kg’de 2. gelerek gümüş madalya, Nehir Perçin Semi Kempo branşında Gençler + 60 kg’de 2. gelerek gümüş madalya, Defne Özsergen Semi Kempo branşında Gençler 59 kg’de 3. gelerek bronz madalya, Elifsu Akıncı Semi Kempo branşında Gençler + 60 kg’de 3. gelerek bronz madalya, Nazime Yayar Semi Kempo branşında büyükler 65 kg’de 2. gelerek gümüş madalya, Tarık Yayar Semi Kempo branşında gençler 65 kg’de 1. gelerek altın madalya, Cahit Erkanlı Semi Kempo branşında büyükler 90 kg’de 3. gelerek bronz madalyanın sahibi oldu. İkinci gün yapılan Semi Kempo ve Full Kempo müsabakalarında toplamda 3 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

ÜÇÜNCÜ GÜN

Şampiyonada üçüncü gün müsabakalarında Zafer Doruk Eriz Full Kempo branşında Gençler 65 kg’de 1. gelerek altın madalya, Cahit Erkanlı Full Kempo branşında Büyükler 90 kg’de 2. gelerek gümüş madalya, Berke Elmas Full Kempo branşında Büyükler 75 kg’de 2. gelerek gümüş madalya, Nazime Yayar Full Kempo branşında büyükler 65 kg’de 1. gelerek altın madalyanın sahibi oldu.

10 ALTIN, 7 GÜMÜŞ, 3 BORONZ MADALYA

Müsabakaların son gününde 2 altın, 2 gümüş madalya daha eklenirken, müsabakaların 3 günlük toplamında KKTC Kempo Milli Takımı kazandığı 10 altın, 7 gümüş, 3 bronz madalya ile başarılı bir şekilde ülkemize dönecek olmanın verdiği haklı gururu yaşanıyor. Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye Şampiyonası’na katılan Kempo Savunma Sporları Federasyonu’ndan oluşan 15 kişilik milli takımı kafilesi 3 kupa ile ülkemize döndü.