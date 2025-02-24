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Türkiye'de anlaştılar, marketleri soydular: 3 valiz dolusu içki...

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Lefkoşa ve Demirhan’da meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklananA.Ö, E.D ve Y.A sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı.
Türkiye'de anlaştılar, marketleri soydular: 3 valiz dolusu içki...

Polis, 20 Şubat 2025 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde faaliyet gösteren Bestmar isimli market içerisine giren  zanlıların  alkol reyonunda satışa sunulan 1 adet 29.999 TL değerindeki Glenrothes marka 25 yıllık viskiyi, 1 adet 8.999 TL değerindeki Bowmore Darkest marka 15 yıllık viskiyi ve 1 adet 14.999 TL değerindeki Chı̇vas Regal marka 25 yıllık viskiyi giymekte oldukları ceketlerin içine saklayıp kasaya ödeme yapmadan market dışarısına çıkartarak sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların yine 20 Şubat 2025 tarihinde saat 10:20'de  Minareliköy'de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisine müşteri olarak bulundukları esnada toplam 14.052,00 TL değerinde 2 adet Balvenie marka viskileri içki reyondan alıp kasadan ödeme yapmayarak market dışarısına çıkarak sirkat ettiklerini açıkladı.  Polis, zanlıların 21 Şubat 2025 tarihinde saat 17:45'de yine Erülkü Süpermarket içerisine müşteri olarak bulundukları esnada toplam 11.138,39 TL değerinde 1 adet Glenfiddch marka viskiyi ve 1 adet Lauders marka viskileri içki reyondan alıp kasadan ödeme yapmayarak market dışarısına çıkarak sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, incelenen kamera görüntülerinden zanlıların kullanmakta olduğu kiralık araç şirketine ulaşıldığını, zanlıların 23 Şubat 2025 tarihinde tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti.

Polis, A.Ö'nün ifadesinde Türkiye'de anlaşıp Kıbrıs’a gelip burada alkol  sirkatı yapacakları ve bahse konu ürünleri satıp elde edilen parayı paylaşacakları yönünde anlaştıklarını bu sebepten dolayıda Kıbrıs’a geldiklerini söylediğini açıkladı.

Polis,  A.Ö'nün Girne’de kaldığı adreste  yapılan aramada ikametgahın içerisinde ve bahse konu apartmanın eksi katında toplamda 3 valiz içerisinde tahmini değerleri 151.550 TL viski ve bir çok marka çikolata bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıdan ürünler ile ilgili olarak izahat istendiğinde her hangi bir izahat vermediğini açıkladı

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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