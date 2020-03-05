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Türkiye’de ünlü Londralı bir Kıbrıslı Türk: Aslı Enver

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Türkiye’de sinema dünyasının en tanınan kadın oyuncularından biri olan Aslı Enver’in Londra’da doğup büyüyen bir Kıbrıslı Türk olduğunu biliyor musunuz?
Türkiye’de ünlü Londralı bir Kıbrıslı Türk: Aslı Enver

Türkiye’de sinema dünyasının en tanınan kadın oyuncularından biri olan Aslı Enver’in Londra’da doğup büyüyen bir Kıbrıslı Türk olduğunu biliyor musunuz?

Aslı Enver’in babası Londra’da tekstil işiyle uğraşan bir Kıbrıslı Türk… Annesi Dilek hanım ise Türkiye’den Londra’ya eğitim için gelen bir Türk.

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984’te Londra’da doğdu. İlkokulu Londra’da okuyan Aslı, 12 yaşına geldiğinde 1996 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti.

Sanata olan yatkınlığından dolayı lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamlayan Aslı, ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen’in sanat merkezine gitmeye başladı.

Tiyatro ve sinemayla orada tanışan Aslı, üniversite eğitimini de Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamladı.

Aslı, ilk önce TV dizilerinde kendini gösterdi, 2003 yılında “Hayat Bilgisi” isimli dizide rol aldı, esas patlamayı 2007-2011 tarihleri arasında devam eden “Kavak Yelleri” dizisinde yaptı. Aslı, artık Türkiye’nin tanıdığı ünlü bir kadın oyuncu…

59c61d5418c7732838b7cb11.jpgBu diziden sonra önemli roller üstlendiği Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin dizileri ile oyunculuk kariyerinin üst basamaklarına tırmanan Aslı Enver’in Murat Boz ile oynadığı “Kardeşim Benim” isimli uzun metrajlı filmi de var. Şu sıralar Aslı Enver “Babil” isimli bir TV dizisinde oynamaya devam ediyor.

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