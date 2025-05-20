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Türkmenistan’da bulunan arkadaşlarını dolandırmakla itham edilen zanlı cezaevine gönderildi

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Türkmenistan'da bulunan arkadaşlarını KKTC'ye getireceği vaadiyle 10 bin dolar dolandırdığı iddia edilen zanlı Bahram Jumayev, cezaevine gönderildi.
Türkmenistan’da bulunan arkadaşlarını dolandırmakla itham edilen zanlı cezaevine gönderildi

Lapta’da meydana gelen “Sahtekarlıkla Para Temini” suçundan itham Türkmenistan uyruklu Bahram Jumayev yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serdar Öcal mahkemeye olguları aktararak, 2025 yılı Şubat ve Mart ayları içerisinde Lapta’da Bahram Jumayev’in Alsancak’ta sakin Narjamal Kerımova’dan Türkmenistan’da bulunan arkadaşları olan toplam 4 kişiyi KKTC’ye yasal bir şekilde getireceği konusunda yalan beyanında bulunup dolandırmak kastı ile toplamda 10 bin Dolar nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

Polis, olayın bilgilerine 14 Mayıs 2025 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Öcal, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını anımsattı.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini ifade ederek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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