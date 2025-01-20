Ava açık günde kurallara uymayan 46 yaşındaki İ.B., aracını toprak yoldan 120 metre içeriye park ederek yasayı ihlal etti. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı, soruşturma sürüyor.

Turnalar Köyü’nde Av Yasasına Aykırı Hareket: Bir Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

19 Ocak 2025 tarihinde Turnalar Köyü’nde, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatı Düzenleme Yasası’na aykırı bir hareket tespit edildi.

46 yaşındaki İ.B., ava açık bir günde, kullanmakta olduğu aracı en yakın toprak veya asfalt yoldan en fazla 50 metre içeride park etmesi gerekirken, kurallara aykırı şekilde toprak yoldan 120 metre içeriye girerek aracını park etti.

Polis ekipleri tarafından tespit edilen ihlal üzerine, İ.B. hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor