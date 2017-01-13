Turunçlu kavşağındaki kazada yaralananların isimleri açıklandı

Meydana gelen trafik kazası sonrasında 5 kişinin yaralandığı öğrenilmişti...

FE 353 plakalı araçta bulunan 3 yolcunun ismi Önsay Aktolga, Eray Vudalı, Mustafa Gargınsu olarak açıklandı. 3 kişinin durumunun ağır olmadığı da bildirildi.

Kiralık araçta bulunan 3 yabancı uyruklu kişinin 2 tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 1’inin beyin kanaması geçirdiği, diğerinin ise göğsünden yaralandığı bildirildi. Yabancı uyruklu kişilerin isimleri henüz açıklanmadı.

Yaralıların tümü Lefkoşa Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: PGM/Kıbrıs Gazetesi

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