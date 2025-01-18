Tutuklu şahıs firar etti!

Gönyeli Polis Karakolu’nda uyuşturucu suçundan tutuklu olarak bulunan bir şahsın gece saatlerinde firar ettiği öğrenildi.
Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, firar eden şahıs polis ekipleri tarafından aranıyor.
Detaylar gelecek…
Gönyeli Polis Karakolu’nda uyuşturucu suçundan tutuklu olarak bulunan bir şahsın gece saatlerinde firar ettiği öğrenildi.
Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, firar eden şahıs polis ekipleri tarafından aranıyor.
Detaylar gelecek…
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