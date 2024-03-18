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Uber, Avustralya'da taksi şoförlerinin "maddi kayıpları" için yaklaşık 178 milyon dolar ödeyecek

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Avustralya'da küresel taksi uygulaması Uber, ülke piyasasına girmesinin ardından taksi ve özel araç şoförlerinin "ekonomik kayıplarını" karşılamak için yaklaşık 178 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Uber, Avustralya'da taksi şoförlerinin "maddi kayıpları" için yaklaşık 178 milyon dolar ödeyecek

ABC News'in haberine göre, ülkedeki taksi ve özel araç şoförü olarak çalışan 8 bini aşkın kişiyi temsil eden avukatlar, Uber'e karşı 2019'da açılan davaya ilişkin açıklama yaptı.

Uber'in ülke piyasasına girişinin ardından taksicilerin ve özel araç şoförü olarak çalışanların ekonomik kayıplar yaşadığını aktaran avukatlar, firmanın uzun zamandır bu kayıpları telafi etmekten "kaçındığını" ancak nihayet uzlaşmaya varıldığını bildirdi.

Buna göre, Uber telafi olarak yaklaşık 178 milyon dolar (272 milyon Avustralya doları) ödemeyi kabul etti.

Uzlaşmaya varılan meblağın ödenmesi için Yüksek Mahkemenin onayı gerekiyor.

Uber'e, 2019'da "yasa dışı çalıştığı" ve taksiciler ile özel araç şoförlerine karşı "haksız rekabet" gerekçesiyle dava açılmıştı.

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