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UBP, DP, ve YDP Başkanları Ankara yolcusu...

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UBP, DP, ve YDP Başkanları Ankara yolcusu...
UBP, DP, ve YDP Başkanları Ankara yolcusu...

UBP, DP, ve YDP Başkanları Ankara yolcusu...

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Serdar Denktaş'ın aday olması durumunda Denktaş'ı destekleyeceklerini de söyledi.

Ataoğlu açıklamaları BRT'de katıldığı programda yaptı.

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